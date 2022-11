Advierten en Yucatán a personas próximas a casarse que revisen el Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Durante la presentación de la propuesta para reformar el Código de la Familia en el estado de Yucatán, la legisladora Melba Gamboa Ávila, mencionó que es importante también que las personas al contraer matrimonio accedan al Registro de Deudores Alimentarios Morosos para conocer si su pareja tiene antecedentes de este tipo de adeudos hacia hijas e hijos.

“Consideramos importante que las personas próximas a contraer nupcias, se encuentren bien informadas de quien será su futuro cónyuge, por tanto, se propone que, en el taller de orientación prematrimonial, se les haga del conocimiento de la existencia del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Yucatán, para que puedan verificar si alguno de los futuros contrayente se encuentra inscrito en él”, mencionó.

La legisladora indicó que esto nace a partir de la propuesta de iniciativa encabezada por Carmen González Martín, Dafne López Osorio y Manuela Cocom Bolio.

Parte de la iniciativa igual es que se establecen nuevas modalidades para establecer que los deudores alimentarios, ya no puedan solicitar el cambio de guarda y custodia, así como la pérdida y suspensión de la patria potestad.

“Si no cumplen con el pago de la pensión alimenticia impuesta por la autoridad judicial, ya que al no demostrar interés en el bienestar de que sus descendentes reciban alimentos o lo básico para tener un modo de vida honesto, no resulta lógico que lo soliciten, ya que muchas veces lo hacen para ejercer violencia contra la persona que tiene la guarda y custodia en turno”, explicó.

La legisladora igual mencionó que se pretende adicionar un inciso más para la pérdida de la patria potestad, sobre todo para no pasar por alto la irresponsabilidad de los deudores alimentarios que hacen omisión de sus responsabilidades de dar alimentos a sus hijas o hijos sin una causa justificada. (Noticaribe)