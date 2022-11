AMLO acusa al dueño de la cadena OXXO de alentar a opositores tras haber pagado al SAT unos 13 mil mdp

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el dueño de la cadena de tiendas de abarrotes OXXO, José Antonio Fernández Carbajal, tuvo que pagar hasta 13 mil millones de pesos que debía de impuestos, a pesar de que anteriormente aseguró que no mencionaría el nombre del empresario, publicó Milenio.

En La Mañanera desde Manzanillo, Colima, el Presidente acusó al empresario de patrocinar a la oposición de su gobierno; sin embargo, destacó que no le consta.

“El dueño de los OXXO tuvo que pagar creo que 12 mil, 13 mil millones y no sé si sea cierto, bueno es cierto. Que dijo ‘lo que más me molesta es que lo va a decir en la mañanera’. Lo otro no me consta pero también expresó ‘pero vamos a luchar para que esto no continúe'”.

“Y no sé, tampoco me consta que sea de los que están impulsando este movimiento de los fifís y aspirantes a fifís, puede ser”, dijo.

López Obrador defendió sus programas de gobierno al rechazar que se trate de populismo o socialismo, sino que el objetivo es apoyar a la población que ha tenido menos oportunidades de desarrollo.

En este sentido, revivió uno de los conceptos más polémicos que utilizó durante su campaña presidencial. “Le puedes enseñar a pescar pero si no hay agua, no hay pescado, es como decirle a una mascota, oye búscate la manera de alimentarte, yo no te voy a comprar el alimento, tú ve cómo le haces, porque si no voy a ser paternalista, voy a ser populista, comunista”.

“Pero fíjense la hipocresía que es la doctrina principal del conservadurismo, no lo olviden, la única y principal doctrina es la hipocresía. A los banqueros, a los grandes empresarios, a esos sí se les rescataba, eso no era populismo, eso era fomento, rescate”, afirmó. (Fuente: Milenio)