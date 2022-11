CHIAPAS | MUJER BALCONEA A EDIL ABUSIVO: Exige el pago de 300 tamales que se comieron servidores públicos de Pijijiapan

CHIAPAS, MX.- Una mujer acusó al alcalde de Pijijiapan, Carlos Albores Lima, de no pagarle 300 tamales que le encargó para funcionarios de su gobierno, publicó 24-horas.mx.

En un video -difundido en redes sociales- se observa a la mujer hablar durante la entrega de una calle en la colonia Las Brisas a la que asistió el gobernador Rutilio Escandón.

“Cuando el Presidente me dijo ‘prepárame 300 tamales para mi gente‘, yo se los preparé y allá llegaron todos a comer, a casa de mi madre”, dijo la mujer con voz entrecortada.

La mujer, además, pidió al mandatario estatal que interceda para que se le devuelva su trabajo, debido a que es madre soltera.

“No es justo que me haya quitado mi trabajo, yo le pido señor gobernador que usted abogue por mí y se me devuelva mi trabajo (…) No es justo lo que se me hizo, no se me dio ni un peso, ni siquiera las gracias”, señaló.

El clip fue compartido por la periodista Gabriela Coutiño en su cuenta de Twitter (@GabyCoutino).

En #Pijijiapan #Chiapas una mujer acusa a presidente municipal Carlos Albores Lima de no pagarle 300 #Tamales que le encargó para funcionarios de su gobierno. El reclamo, frente a funcionarios estatales y el gobernador @RutilioEscandon #LordTamales pic.twitter.com/LF1YLIKafD — Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) November 23, 2022

(Fuente: 24-horas.mx)