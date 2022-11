DESAYUNO CON CAUSA: Reconocen en Cozumel a medallistas paratletas

COZUMEL, MX. – La presidenta municipal Juanita Alonso Marrufo felicitó y reconoció a los atletas cozumeleños por su destacada participación en los pasados Juegos Paranacionales CONADE 2022, así como también a sus entrenadores e iniciativa privada por su respaldo a los deportistas.

Durante el desayuno con causa efectuado en el restaurante Casa Mission, la edil cozumeleña agradeció la presencia de quienes brindan su apoyo a través de este evento anual y felicitó a los campeones medallistas y sus entrenadores.

La munícipe recordó la visita que realizó en días pasados a la Unidad Deportiva Independencia, en donde tuvo la oportunidad de platicar con los deportistas en su entrenamiento preparatorio para la competencia nacional organizada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). “En nuestra plática se comprometieron en traer medallas para Cozumel, y hoy nos cumplen a todos, con una excelente participación”.

“Quiero decirles que al igual que todos los cozumeleños, me siento muy orgullosa, gracias José Manuel Pacheco por todas las medallas que has traído para Cozumel a lo largo de los años, muchas gracias José Manuel Pech Itzá que a tus escasos cinco meses de entrenamiento lograste en tu primer juego traer también dos medallas de bronce y una de plata. Muchas gracias Marquitos, yo sé que tu das todo en la alberca, te gusta mucho la natación y sabemos que tenemos un deportista por muchos años más que estará dando lo mejor de sí, y gracias también a Naty Pérez Canul y Ángel Guillermo Pisté Mis quienes, aunque no están el día de hoy con nosotros han hecho un excelente papel” destacó.

De igual manera agradeció y felicitó a la coordinadora de Deporte Adaptado, Gina Roque Roque y a los entrenadores José Alberto Montes de Oca Torres, de la escuela municipal de atletismo y Cuauhtémoc Chavarría Cortés de deporte adaptado de la disciplina de paranatación, por el esfuerzo y cariño que ofrecen a los deportistas.

Por su parte la directora de Deportes y Atención a la Juventud, Rosa Elena Zapata Vázquez además de felicitar a los campeones, explicó que el motivo del desayuno fue para incentivarlos y conseguir nuevo material deportivo que requieren los paratletas.

Posteriormente Juanita Alonso entregó reconocimiento a José Manuel Pech Itzá, por sus dos medallas de bronce y una de plata; José Manuel Pacheco Alamilla “Potter” con tres medallas de oro, quien deja un legado impresionante con un total de 17 medallas de oro y una de plata a lo largo de su participación en seis Juegos Paranacionales CONADE, siendo los de Hermosillo, Sonora su última participación.

De igual manera se le entregó un reconocimiento a Marcos Reinaldo Canché Kuh, atleta de la disciplina paranatación, ganador de la marca “Elite” para competencias nacionales; también a José Alberto Montes de Oca Torres, entrenador de la escuela municipal de atletismo y Cuauhtémoc Chavarría Cortés entrenador de deporte adaptado de la disciplina de paranatación, responsables de los grandes resultados de los jóvenes mencionados.

Dicha entrega concluyó con la entrega de un reconocimiento a la empresaria comprometida con el desarrollo de la juventud y sobre todo el deporte, Fabiola Miranda Morales, siendo la señora Estela Morales de Miranda quien a nombre de su hija recibió la distinción de manos de la presidenta municipal, Juanita Alonso Marrufo. (Fuente: Ayuntamiento de Cozumel)