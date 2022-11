Marchan feministas en Playa del Carmen 

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Un grupo de al menos 35 mujeres marcharon esta tarde por la Quinta Avenida hasta llegar al Palacio Municipal, para exigir un alto a la violencia de género.

La manifestación feminista fue convocada por redes sociales para marcar este 25 de noviembre, Día para la Eliminación de Violencia de Género, y transcurrió de manera pacífica.

1 de 10

“¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!”, y “¡La policía no me cuida, me cuidan mis amigas!”, eran algunos de los cánticos coreados por las activistas, luego de plantar su manifestación frente al Palacio Municipal, mismo que fue cerrado con vallas por la autoridad.

Esta marcha por el 25N es replicada en múltiples otras ciudades. (Agencia SIM)