AMLO llama ‘humanismo mexicano’ a los principios que sustentan la 4T; dice ‘no’ a la reelección

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador expuso este domingo ante decenas de miles de personas reunidas en el Zócalo de la Ciudad de México el modelo de Gobierno que está aplicando su administración: “mi propuesta sería llamarla humanismo mexicano”, publicó sinembargo.mx.

López Obrador detalló los principios políticos, económicos y sociales del humanismo mexicano que postula e inspira a la Cuarta Transformación. En lo político dijo que no aceptan “el derrotismo, estamos a favor de lo que expresó el padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo y Costilla, el pueblo que quiere ser libre lo será”.

Dijo que el fundamento de política económica se sustenta en la idea de que “el progreso sin justicia es retroceso”. Indicó que no basta el crecimiento económico, sino que hace falta la justicia, y recordó que su Gobierno desechó la obsesión tecnocrática de medirlo todos a partir de indicadores económicos que no reflejan las realidad sociales.

En cuanto a la estrategia central de política social, precisó que ésta descansa “en respetar, atender y escuchar a todas y todos, pero otorgando preferencia a los pobres y humillados”.

“En México ya no gobierna la oligarquía, sino que existe un Gobierno democrático cuya prioridad son los pobres, la corrupción no se tolera, no hay impunidad para nadie, se acabaron los privilegios fiscales, no hay lujos en el Gobierno federal y los servidores públicos —y aprovecho para agradecer a nuestros colaboradores, a todo este equipo (su Gabinete) que me ayuda— actúan con eficiencia, responsabilidad y honradez”, resumió previamente.

SIMPATIZANTES PIDEN REELECCIÓN; AMLO CONTESTA: “NO”

“¡No reelección!”, gritó el Presidente Andrés Manuel López Obrador ante una multitud que marchó con él durante casi seis horas por el Centro Histórico de la capital mexicana y que tomó el Zócalo y se desbordó por las calles aledañas. “¡Por el bien de todos, primero los pobres!”, repitió al iniciar su mensaje; un ideal que lo ha acompañado casi tres décadas, desde que era apenas un líder social.

López Obrador caminó del Ángel de la Independencia por todo Paseo de la Reforma para llegar al Zócalo capitalino seis horas después. “¡Es un honor marchar con Obrador!”, gritaron los miles que lo acompañaron, entre ellos tres de sus posibles sucesores: Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard. No estuvo Ricardo Monreal, quien parece estar decidido a dejar Morena, el partido del que también es fundador. Monreal mide todos sus actos y a esta marcha no acudió. Se quedó fuera. Y quizás fue mejor, porque hubo muchas expresiones en la calle que lo aludían para mal. Unos lo llamaron “traidor”. Otros le pedían que dejara el movimiento.

El Presidente lleva toda una vida como dirigente social. Ha marchado muchas veces y ha llenado ese Zócalo en distintas ocasiones. Pero esta vez fue una marcha de la mayor relevancia porque quizás sea la última vez que lo haga. No por viejo: tiene 69 años y cuando se trata de baños de pueblo le sale la fortaleza. Es porque ha decidido retirarse apenas termine su mandato. Le quedan dos años y pocas oportunidades para volver a convocar sin atravesarse a procesos electorales.

“Amor con amor se paga”. Esa fue la primera frase que dijo el mandatario mexicano después de haber marchado del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, escenario en donde enumerará 110 acciones que ha llevado a cabo su Gobierno en cuatro años.

López Obrador reconoció que la mayoría de los que participaron en la marcha fueran jóvenes, una situación que atribuyó a un relevo generacional. También recordó y ofreció este acto a los que fueron precursores en el movimiento de la izquierda “y se nos adelantaron y van a seguir estando con nosotros siempre”.

“Les dedicamos a ellos este acto porque comenzamos a luchar muy temprano, es decir, desde hace muchos años y gente que inició ya no nos ha podido acompañar, pero siempre van a estar con nosotros. Deseo a todas y a todos los mexicanos explicarles lo que se ha hecho hasta ahora y lo que se está haciendo y deberá terminarse al final de mi encargo presidencial, aunque de todas maneras les pido paciencia porque va a llevar algunos minutos.”

Entre las 110 acciones de su Gobierno, destacó la atención especial a los pueblos indígenas de México, el que no se excluya a nadie y que se garanticen los derechos individuales y colectivos. El Presidente, precisó en ese sentido, que se aplica el principio de que, ”por el bien de todos, primero los pobres”.

Expuso que en los estados con mayor pobreza, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, casi todos los hogares reciben al menos un programa para el Bienestar. Explicó además que de los 35 millones de familias en el país, 30 millones, es decir, el 85 por ciento recibe de manera directa cuando menos una pequeña porción del presupuesto público y el 15 por ciento restante, también se beneficia con condiciones de desarrollo, pagando menos impuestos, así como tarifas más bajas de energéticos y sin padecer de corrupción e influyentismo.

López Obrador anunció que el siguiente año el aumento al salario será del 20 por ciento una vez que se logre un acuerdo de unanimidad entre el sector obrero, empresarial y Gobierno. Precisó que si se acuerda esta alza, habrá un incremento del 100 por ciento en términos reales en todo el territorio nacional.

También destacó que con la nueva Reforma Laboral se redujeron las comisiones que cobran las Afores, se eliminó la subcontratación, se respetan las elecciones sindicales, y el reparto de utilidades pasó de 100 mil millones de pesos (mdp) a 200 mil mdp, de 2020 a 2021.

En materia de empleo señaló que en el Instituto mexicano del Seguro Social (IMSS) ya están inscritos 21 millones 722 mil 857 trabajadores, una cifra nunca alcanzada, con un salario promedio también histórica de 14 mil 712 pesos mensuales, ya que, a pesar de la pandemia en cuatro años, se han creado un millón 264 mil 931 nuevos empleos.

“Hemos aumentado el sueldo de maestras y maestros en 21 por ciento en cuatro años, 650 mil trabajadores ya tienen base, y la relación con el magisterio es de respeto y gratitud. No ha habido paros de suspensiones y labores”, dijo.

Recordó que se enfrentó “la pandemia con dolor, pero con eficiencia y con la solidaridad del pueblo”. Al respecto, destacó que tan sólo en cinco meses se vacunaron a casi todos los adultos mayores en el país, con al menos una dosis. Resumió que a la fecha se han aplicado 228 millones de vacunas y reconoció a los médicos que ayudaron a enfrentar la pandemia.

“No es mal negocio aguantar los cuestionamientos, los insultos, hasta la calumnia”, dijo el Presidente al enumerar sus logros de Gobierno, lo cual detonó en un “¡No estás solo!”, que se resonó en la Plaza de la Constitución.

También en el tema social destacó que actualmente 500 mil adultos mayores se benefician con una pensión y para enero este apoyo aumentará en 25 por ciento. Además, refirió, dos millones 339 jóvenes se han capacitado para el trabajo como aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes cuentan con el seguro social y les pagan salario mínimo superior a los cinco mil pesos.

Otro de los aspectos que también recalcó es que no se ha contratado deuda y recordó que antes los gobiernos “protegían a los ricos” diciendo que de arriba salpicaba a los pobres. “¡Al carajo con eso!”, gritó.

En materia de corrupción, López Obrador subrayó que acabar con los lujos y el derroche es una fórmula que funciona, además de cobrar impuestos a las grandes empresas.

“Siempre he sostenido que el poder es humildad y la austeridad no es un asunto administrativo, sino de principios, por eso en nuestro Gobierno no hay lujos ni derroche”.

Abundó que no permitir la corrupción en contratos de obras, ha permitido ahorrar 574 mil mdp y que en cuatro años no se ha comprado ni un solo auto nuevo para ningún funcionario en el Poder Ejecutivo federal.

El mandatario recordó que se cancelaron los fideicomisos opacos y eso permitió recuperar 132 mil millones de pesos. Aseguró además que cumplió el compromiso de no aumentar los impuestos, las gasolinas, el diésel, gas y energía eléctrica. “¡Que se oiga bien y se oiga lejos!”, dijo.

Los subsidios a las gasolinas es otro de los puntos que destacó el Presidente, pues explicó que esto les permitió sobrellevar la inflación de 8.4 por ciento. Sobre ese tema, dijo que a los tecnócratas y neoliberales les da miedo el subsidio porque satanizaron los subsidios, “pero a nosotros no, porque nosotros estamos pensando en la economía del pueblo”.

El Presidente comentó de igual forma que el presupuesto público aumentó 57 por ciento en términos nominales de 2018 a 2023, y por ello reconoció a los diputados y legisladores por aprobar la Ley de Ingresos.

“Para que no digan (los gobernadores): ‘Es que no nos entrega presupuesto la Federación’. No, no hay ninguna distinción pertenezcan los gobiernos al (partido) que sea, porque el Presupuesto no es para los partidos, el Presupuesto es del pueblo”, afirmó.

El Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA) no quedó fuera de su discurso: señaló que tiene un promedio de ocho mil pasajeros diarios y que es uno de los mejores aeropuertos del mundo, “aunque no lo quieran aceptar”. También recordó que está en construcción el Aeropuerto Internacional de Tulum.

En materia energética explicó que las reservas petroleras incrementaron seis por ciento y se espera que para el próximo año, México sea autosuficiente y deje de comprar gasolinas y diésel en el extranjero.

Además, al finalizar el este sexenio la Comisión Federal de Electricidad (CFE), promedió, va a incrementar su capacidad instalada en cerca de 10 mil megawatts con la construcción y modernización de 38 obras que ya están en proceso con una inversión de nueve mil 300 millones de pesos.

“Que nadie se confunda o se haga el que no sabe, en nuestro Gobierno no hay funcionarios —lo tengo que decir porque nuestros adversarios son muy hipócritas son muy falsarios— pero es muy importante que se sepa, que no hay funcionarios como (Genaro) García Luna. No se permite la violación de derechos humanos, la autoridad no es cómplice ni encubridora ni ejecutora de masacres”, dijo el Presidente al explicar por qué la Guardia Nacional (GN) ha pasado a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que “se consolide”.

Como muestra de este cambio en la estrategia, habló del caso Ayotzinapa: “Hicimos el compromiso de esclarecer estos hechos y vamos a cumplir, ya estamos avanzando”.

También reconoció el apoyo de las remesas de los 40 millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos. “No pedimos un trato especial de los mexicanos allá, sólo que los respeten. No nos vamos a pelear con ningún Gobierno, no nos vamos a pelear con el Gobierno de Estados Unidos, ni con diputados y senadores, solamente que echen a andar una política que ofenda la dignidad de los mexicanos que están en Estados Unidos trabajando honradamente. Nada de que yo quiero el voto en Texas, quiero el voto en California, pero hablo mal de los mexicanos”.

López Obrador dijo que estiman que los paisanos mexicanos enviarán 60 mil millones de dólares este año a sus familiares. “Es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país”. Expuso que con ese apoyo y que con los programas del Bienestar, se ha logrado que a la gente no le falte nada. (Fuente: sinembargo.mx)