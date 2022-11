AYUNTAMIENTO REBASADO: Declaran contingencia ambiental por basurero de la Isla de Holbox y piden ayuda al gobierno estatal para retirar miles de toneladas de desechos acumulados

KANTUNILKÍN, MX.- En la sesión de Cabildo de ayer, regidores de Lázaro Cárdenas aprobaron decretar el estado de contingencia ambiental de manera parcial y temporal para el centro de transferencias de residuos sólidos que se ubica en la isla de Holbox, y solicitaron la intervención del gobierno del estado, para retirar las miles de toneladas de basura acumulada.

De acuerdo con el jurídico municipal, Jhonny Francisco Ángulo Campos, este decreto y exhorto responden a la necesidad de “buscar estrategias que ayuden a enfrentar el problema”, ante el deterioro que representa ya esté depósito temporal al medio ambiente y a la salud pública de la isla.

Por su parte, al hacer uso de la voz, el noveno regidor, Salvador Vargas Rosas, dijo que, a la par de solicitarle apoyo al gobierno del estado, “se están buscando las formas de poder trasladar esos residuos que representan un riesgo y mala imagen para Holbox”.

Finalmente, los regidores subrayaron que esta situación no generará una afectación en la isla, aunque no mencionaron cuál será la medida que se tomará, para no generar algún tipo de acumulación de residuos en las calles de la isla, en tanto se recibe el apoyo solicitado y se busca una alternativa para el depósito de residuos.

Cabe destacar que este centro de transferencia, ubicado en la calle Damero, fue completamente vaciado por el gobierno municipal, en la administración pasada, a través de la contratación de una empresa privada. Pese a ello, la situación no duró mucho, pues esta empresa se retiró por falta de pago, sin que la ciudadanía de Holbox aceptase el cobro impuesto por el municipio para cubrir esto.

Como candidato, el actual presidente municipal, Emir Bellos Tun, organizó a camiones de volquete para el retiro de estos residuos, acción que como gobierno no ha repetido con igual contundencia. (Agencia SIM)