“EL INCENDIO MOSTRÓ LO VULNERABLE QUE SOMOS”: Visita Gobernadora Holbox tras siniestro que consumió dos hoteles; población pide ambulancia acuática

HOLBOX, MX.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, arribó hoy a Holbox a verificar los daños del incendio que anoche consumió dos hoteles y un club de playa, además de dialogar con la población local sobre sus necesidades urgentes, como una estación de bomberos y una ambulancia acuática.

“Reconocemos a l@s voluntari@s y autoridades que lograron sofocar el incendio, aquí en Holbox. Nos encontramos apoyando a nuestr@s turistas a recuperar sus documentos y hacemos recuento de los daños materiales”, escribió la gobernadora en su cuenta de Twitter.

Manolo Escamilla, alcalde de Holbox, confirmó vía telefónica que la reunión con la mandataria servirá para plantear temas urgentes que ya le habían sido presentados cuando fue candidata, como una estación de bomberos, que ya es prácticamente un hecho.

La autoridad local no quiso adelantarse al anuncio oficial que hará la gobernadora, pero sabe que ya están en camino unos carros bomba especialmente pensados para las calles de arena con las que cuenta Holbox.

No obstante, una estación de bomberos no es lo único que necesita la isla, pues el incendio “fue una radiografía que mostró a todos lo vulnerable que somos, al no tener un centro de salud ni contar con una ambulancia acuática para trasladar a alguien a tierra firme”, mencionó.

En las conversaciones surgidas a raíz del incendio, continuó, quedó claro que la ambulancia acuática es considerada como una necesidad urgente por los holboxeños, pues los cruces marítimos concluyen a las 8:30 de la noche.

Actualmente, en la población “hay mucha tristeza, hay mucho enojo”, señaló el alcalde, al indicar que se perdieron dos de los primeros hoteles de la isla, dejando a muchos trabajadores en la incertidumbre, causando millonarias pérdidas para sus propietarios, muy activos en esta comunidad.

Durante la madrugada, llegó personal de la Comisión Federal de Electricidad a Holbox a estudiar lo ocurrido, lo que a todos les pareció inusual, por lo rápida de su respuesta.

“Al parecer el origen habría sido eléctrico”, mencionó el alcalde.

Los hoteles estaban a un 80% de ocupación. Estos turistas fueron desalojados y trasladados a otros centros de hospedaje, en una gran muestra de solidaridad, comentó Manolo Escamilla. (Agencia SIM)