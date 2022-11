ASUME CEN DEL PAN ORGANIZACIÓN DE PROCESO INTERNO: Asegura secretaria general que acatan decisión del Teqroo que revocó la designación de Silvia Francisco por no tener la experiencia partidista

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – En medio de acusaciones contra la cúpula estatal de intervenir en la elección, un representante del Comité Ejecutivo Nacional del PAN será quien asuma este martes la presidencia de la comisión Organizadora del proceso de renovación de la dirigencia estatal, luego que el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) revocó la designación de Silvia Francisco Herrera por no tener la experiencia partidista para dirigir el proceso.

Susana Martínez Cárdenas, secretaría general del PAN, restó importancia a la sentencia del Teqroo al considerar como no graves los señalamientos contra la designación de la presidenta de la Comisión Organizadora, “pero será Sivia Francisco, quien de manera particular, determine si impugna ante la Sala Regional Xalapa la designación del Tribunal local”. Es una decisión de ella, no del Partido.

Afirmó, mientras tanto, que la elección interna a realizarse el 4 de diciembre será una fiesta cívica en donde esperan una amplia participación de los poco más de 2 mil 800 militantes panistas.

Cuando hay polémica, cuando hay señalamientos, es cuando más participación tenemos, a diferencia cuando hay un candidato de unidad donde todos dicen que todo esta arreglado, afirmó.

Aunque dijo que, como panista, ya tiene candidata entre Reyna Tamayo y Eugenia Solís aseguró que, como secretaría general, debe garantizar un proceso imparcial. (Noticaribe)