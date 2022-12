Senadora panista Xóchitl Gálvez pide a AMLO ‘derecho de réplica’ en la mañanera…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La senadora Xóchitl Gálvez solicitó formalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador un espacio en su conferencia prensa para aclarar su postura sobre los programas sociales, publicó aristeguinoticias.com.

En oficio entregado en Palacio Nacional, dice que el Presidente le atribuye comentarios que no ha hecho.

“Solicito un espacio en la misma tribuna desde la cual el día de hoy usted me atribuye comentarios que yo no he vertido en el sentido de que se eliminen los programas sociales”.

La senadora afirma que ella votó a favor de las reformas al artículo 4 para elevar los programas sociales a rango constitucional.

En conferencia mañanera, desde Campeche, el presidente dijo que la senadora quiere desaparecer los programas sociales.

Aquí su declaración textual:

“Acaba de decir la señora Xóchitl Gálvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores…

…lo mismo planteó la que era candidata del PRI en Hidalgo, y han votado para que no se apoye a los adultos mayores, ni se apoye la educación pública, ni se apoye la salud pública, que no se entreguen becas a personas con discapacidad, porque todo eso para ellos es populismo, es paternalismo.

Ellos quisieran que el gobierno estuviese al servicio de una minoría, ese es su ideal, su verdadera concepción”.

