‘SIGUE TU CAMINO’: AMLO tiene la respuesta para quien se inconforme con candidatura de Morena a la presidencia en 2024

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Recientemente Ricardo Monreal, líder de Regeneración Nacional en el Senado de la República, señaló que, de no lograr estar en la boleta electoral para las elecciones presidenciales de 2024 como candidato de Morena, buscaría contender con apoyo de la coalición opositora “Va por México”, publicó infobae.com.

En medio de la polémica declaración, el actual presidente de la República y también fundador del partido guinda, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habría emitido (durante la conferencia de prensa de este 05 de diciembre) un mensaje referente a la situación:

“En el caso de los posibles candidatos a la presidencia en el movimiento que yo participo (Morena) ¿A quién voy a apoyar?, ´Ah, es que si no me apoyas a mi, y no gané la encuesta, me voy´: que te vaya bien, sigue tu camino”, comentó el mandatario respecto a la posible salida de alguna de las “corcholatas” de su partido.

Bajo este sentido, el mandatario ironizó sobre este panorama, puesto que cuestionó la posibilidad de que los partidos opositores sumen a sus filas a un elemento que no fue favorecido en encuestas internas para ser representante en las boletas electorales de 2024.

“Si alguien pierde una encuesta ¿Lo van a estar esperando en otro partido? ¿Qué partido aceptaría?, además los conservadores tiene más candidatos que simpatizantes”, bromeó.

Cabe destacar que lo expresado por López Obrador se da luego de que el senador de Morena declarara en una entrevista para El Heraldo de Chihuahua, lo que habría sido tomado como un amago al partido guinda, pues en una de sus respuesta señaló:

“Nuestros límites para estar en las boletas y seguir en Morena son la dignidad, el trato político y el piso parejo que hasta ahora no ha existido. De lo contrario, consideraré ir con Va por México”

En este sentido, Ricardo Monreal también hizo un exhorto a su actual partido político para que brinde un piso parejo para los morenistas aspirantes a la presidencia de México y entre los cuales figuran la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón y el secretario de Gobierno (Segob), Adán Augusto López.

“Esto es un llamado a la dirigencia para que fije reglas de trato igualitario. Soy fundador de Morena, tengo 26 años luchando con AMLO, mucho antes que muchos de los que ahora están, ojalá haga caso del llamado (…) pues he estado luchando con entereza y lealtad”, planteó el legislador, quien con anterioridad ha acusado a Sheinbaum Pardo de haber emprendido una supuesta campaña en su contra.

Cabe señalar que solo unos días antes, Monreal emitió diversas declaraciones en las que rechazó su salida de Morena. Esto tras ser cuestionado por los constantes “guiños” que ha tenido con grupos opositores en fechas recientes y en miras de las elecciones presidenciales.

Tal es el caso de lo expresado por el presidente del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, quien el pasado 29 de noviembre señaló que, en caso de una ruptura con Morena, Ricardo Monreal sería bien recibido en el frente opositor. (Fuente: infobae.com)