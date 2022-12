Cancelan pensión federal a paciente con epilepsia de José María Morelos 

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- A don Roberto Fermín Abán Dzul, originario de la comunidad de Pozo Pirata, le fue cancelada la pensión para personas con discapacidad de la Secretaría de Bienestar sin ninguna justificación.

Públicamente este hombre, quien asegura padecer epilepsia y una enfermedad producida por hongos en el cuerpo, denunció que a principios de 2021 se quedó sin el apoyo económico del Gobierno Federal, luego de haberlo obtenido en 2020.

Añadió que desde entonces ha dado un sin fin de vueltas para conocer el motivo por el cual le fue retirada esta pensión; sin embargo, continúa sin recibir respuesta.

“No me dijeron cuál es el porqué, si me hubiera dicho yo estaría tranquilo, pero estoy en duda, no sé cuál es el motivo, por qué me dieron de baja”, apuntó.

Agregó que ya acudió al DIF municipal para exponer su caso y recibir apoyo, aunque sin conseguirlo.

En se sentido, pidió a las autoridades del Ayuntamiento y Gobierno del Estado intervenir para que pueda recuperar el beneficio de la pensión para personas con discapacidad.

“Yo no puedo trabajar en el sol, cuando me da el ataque me quedó desmayado y de eso hay testigos, tengo todos los papeles de los estudios cuando me detectaron epilepsia”, comentó. (Agencia SIM)