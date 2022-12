DEUDA DEL C5 CON PROVEEDORES NO AFECTARÁ LA VIGILANCIA: Dice jefe de la policía de Quintana Roo que está garantizada la vigilancia

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Garantiza el secretario de seguridad pública de Quintana Roo, Rubén Oyarvide Pedrero que la video vigilancia que se tiene a través de las cámaras desde el Complejo de Seguridad no tendrán ninguna afectación ante el adeudo millonario que enfrenta el con la Empresa Total Play.

Lo anterior, luego de que el Gobierno de Carlos Joaquín, dejo millonaria deuda al actual gobierno estatal derivado del contrató que le otorgó a dicha empresa de tecnología y que el incluso el año pasado la Auditoria Superior de la Federación (ASF) hizo la observación correspondientes por las irregularidades detectadas en el proceso de licitación.

“Estamos tomando las acciones pertinentes con el apoyo de la gobernadora para que la seguridad no merme, de eso me encargo, los ciudadanos de Quintana Roo no tienen por qué pagar las consecuencias por hechos que en su momento la auditoria emitirá la resolución”, afirmó.

Cabe recordar que ayer la misma gobernadora Mara Lezama, aseguró que trabajan ya en una estrategia financiera que les permita enfrentar ese adeudo porque la seguridad es un tema de suma prioridad para el gobierno estatal, por lo que el jefe de la policía garantizó que no hay afectación en la vigilancia.

“Por mientras yo me encargo que eso no suceda, está garantizado y más ahora en esta temporada”, reiteró. (Noticaribe)