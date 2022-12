Enfrenta Volaris problemas con sus operaciones y deja varados a sus pasajeros; en Cancún, 5 vuelos cancelados

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- La compañía área enfrenta serios problemas con sus vuelos que ha dejado a miles de turistas varados en varios aeropuertos del territorio nacional y, sin dar una postura oficial, en el Aeropuerto Internacional de Cancún suman cinco cancelaciones hasta el momento y más de una decena con retrasos desde 4 a 8 horas.

Cabe señalar que el mayor caos se concentra en el aeropuerto Tijuana que tiene a los miles de turistas varados desde el pasado viernes sin poder abordar, así lo han expresado a través de la redes sociales donde cuestionan el hecho de que la aerolínea no haya dado la cara para darles una explicación oficial ya que algunos refieren que se trata de las condiciones climatológicas y solicitan la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) porque los que han perdido su vuelos no han tenido una respuesta.

Iniciamos el día 4 sin poder despegar de Tijuana pero hoy ya nos aventaron las maletas al piso. Me han cancelado 5 vuelos. #Volaris y siguen vendiendo boletos. pic.twitter.com/Pjna8xWNzN

De las 54 llegadas programada para este lunes al aeropuerto de Cancún, han sido cancelados 1 de Tijuana (Y4471), 1 de Mexicali (Y4104) y 1 procedente de Tuxtla Gutiérrez (Y4155).

Demorados más de 3 días (desde el día viernes). Me obligaron a hacer una fila de 3 horas para que al llegar con el personal de #volaris me den un papelito escrito con pluma un número de teléfono para que llame y por ese medio me resuelvan! Pregunté al iniciar la fila si era

— Estefanía Pérez (@Estefan86127152) December 26, 2022