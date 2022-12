Tuiteros tunden a estadounidense que calificó a la CDMX como libre de crimen e indigencia

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- En redes sociales se generó polémica luego de que el economista Jeffrey A Tucker publicó un poco de su experiencia en la Ciudad de México. En esta mencionó que la capital del país era un sitio seguro y en el que no encontró ningún problema, publicó 24-horas.mx.

En ocho puntos Tucker enlistó que no encontró a ninguna persona sin hogar, y “ningún crimen”. Estos fueron los que detonaron las criticas en redes ya que consideran que el estadounidense no salió de una zona como Polanco o la Condesa.

Muchos usuarios respondieron que si realmente había estado en la CDMX. Algunos ejemplificaban los asaltos que se viven en la ciudad y otros los recientes crímenes ocurridos en la colonia Roma -el caso de los hermanos Tirado- y en la Del Valle -en el que encontraron a dos señoras sin vida.

“Impresiones rápidas no demostrables de una semana en la Ciudad de México”, se lee en su tweet.

Quick unprovable impressions from a week in Mexico City:

1. No homelessness

2. No crime or even a hint of threat

3. Prices 1/3 of the US

4. Chill people

5. Perfect weather

6. Expats there are over-the-moon happy

7. Food is healthy and fresh

8. The whole city smells great!

— Jeffrey A Tucker (@jeffreyatucker) December 26, 2022