Morenistas de Coahuila se rebelan contra ‘imposición’ de Armando Guadiana como candidato a la gubernatura

COAHUILA, MX.- Doce días después de que Morena perfiló al senador con licencia Armando Guadiana para ser candidato a la gubernatura de Coahuila, estalló una rebelión en el Consejo Estatal de ese partido, que se opone a la determinación, publicó razon.com.mx.

Con el respaldo de 37 de 72 integrantes, el Consejo Estatal de Morena en Coahuila rechazó la designación de Armando Guadiana como candidato a la gubernatura para los comicios del próximo año y demandó reparar el procedimiento.

En una sesión extraordinaria, que fue convocada por la presidenta del Consejo Estatal, Yamille Mtanous Castaño, los consejeros demandaron a la Comisión Nacional de Elecciones que se conforme un Consejo Estatal de Elecciones para que participe en la designación de candidatos.

“El acuerdo pide que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena constituya la Comisión Estatal de Elecciones, a fin de que seamos tomados en cuenta en la organización de los procesos para la designación de los precandidatos en su momento y candidaturas al gobierno del estado y diputaciones locales”, señaló Mtanous Castaño.

La presidenta del Consejo Estatal del guinda enfatizó que este órgano representa la máxima autoridad en Coahuila, por lo que buscan que se les tome en cuenta en la toma de decisiones, principalmente en la selección de candidatos.

En ese sentido, también reprochó que se dé por hecho la candidatura del senador con licencia Armando Guadiana, cuando no se le consultó a nivel local, por lo que le envió un mensaje al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, para que tenga claro que “Coahuila no se toca, no es moneda de cambio y no se negocia”.

“Coahuila ha sido un estado muy violentado, los muertos los hemos puesto nosotros y del saqueo, ni qué decir; Coahuila ya se cansó, no se va a quedar con los brazos cruzados y Morena nos pertenece a los militantes y a todo aquel simpatizante que quiera formar parte”, declaró.

Apuntó que, en enero, Morena publicará la convocatoria para elegir a los precandidatos.

Hace un mes, en la sesión del Consejo Estatal de Morena en Coahuila se registró el apoyo para el aspirante Ricardo Mejía Berdeja, quien obtuvo 42 de los 66 votos emitidos, por lo que remitieron el informe a la Comisión Nacional de Elecciones para que considerara a los militantes.

Ante la convocatoria para la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Morena que se realizó ayer, 35 consejeros del guinda, afines a Armando Guadiana, rechazaron participar, porque advirtieron que el Consejo Estatal no tiene facultades para intervenir en la designación.

En un desplegado, anunciaron que solicitaron una consulta a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, para que aclare si es viable o no que el Consejo Estatal busque participar de dicha decisión.

“Solicitamos que nos aclare oficialmente la licitud del objeto de esta convocatoria para evitar caer en una discusión”, señalaron en un posicionamiento. (Fuente: razon.com.mx)