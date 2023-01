CONFLICTO EN CHICHÉN ITZÁ, ENTRE LA SIMULACIÓN Y EL DIÁLOGO ENTRAMPADO: Ven artesanos lejana la liberación de la ruta Mérida-Cancún, por resistencia del INAH, dicen

CANCÚN, MX.- Este lunes, se cumplirá una semana de que artesanos y ejidatarios de la zona de Chichén Itzá bloquearon la carretera libre Mérida-Cancún, conflicto que inició para exigir la salida del representante del gobierno federal en la zona arqueológica, Marco Antonio Santos, a quien acusan de actos de corrupción y de querer desalojarlos.

De acuerdo con uno de los manifestantes, quien se identificó con el nombre de Pablo, las autoridades del INAH han entrado en una etapa de simulación, pues en repetidas ocasiones se han resistido a dialogar y han difundido en distintos medios que están a punto de llegar a un acuerdo.

“Estamos firmes y cada vez sumándose más gente a este movimiento. Hasta ahorita no ha habido buena intención del gobierno de querer resolver este conflicto. Ya llevamos muchos días. Estamos a la espera, porque han querido jugar con nosotros. Estamos pidiendo la mesa de diálogo para resolver punto por punto, e irnos a casita”, resaltó.

Señaló que han presentado evidencias de cómo Marco Antonio Santos, director del INAH en esta zona arqueológica, presuntamente “ha maltratado a la gente, a los turistas y ejidatario”; sin embargo, dijo, “las autoridades insisten en mantenerlo en el puesto”.

El manifestante indicó que por el momento la zona arqueológica se mantiene cerrada, y así estará hasta que no se resuelva el conflicto.

“No estamos en contra del INAH, estamos en contra de ese señor, que realmente utilizó la dependencia para fregar a la gente”, acotó.

Asimismo, el ejidatario pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga y, a su vez, consideró extraño que el mandatario federal no se haya pronunciado al respecto.

“No sé si hay una barrera para que no llegue información hacia él [AMLO]. No lo creo. Pero no entiendo por qué no han tenido interés, pues a estas alturas ya debió de haberse solucionado este tema”, refirió. (Agebcua SIM)