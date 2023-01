FINANZAS | ¿Qué se conoce como el sentimiento del mercado?

Uno de esos términos que se utilizan con mucha frecuencia en el trading es el conocido como sentimiento del mercado o market sentiment en inglés. Hoy vamos a contar brevemente en qué consiste, unas pequeñas pautas para sacarle partido y en qué indicadores encontrar este sentimiento del mercado.

En principio, lo primero que debemos entender que el término sentimiento del mercado puede hacer referencia a cualquier mercado, pero también activo. Esto es, existe un sentimiento del mercado general y otro sentimiento del mercado en referencia a un activo concreto. Por ejemplo, puede haber sentimiento de mercado en unas acciones sobre las que se hace trading con CFDs.

Pero dicho de forma sencilla, el sentimiento de mercado refleja la actitud general de los inversores hacia un activo en concreto, bien sea un mercado, una acción o una materia prima, por poner algunos ejemplos.

Este sentimiento de mercado se percibe en la actividad de los inversores y traders sobre el precio y la actividad de las acciones de ese mercado. Por lo general, se entiende que precios y volúmenes al alza indican un sentimiento de mercado positivo y precios y volúmenes a la baja indican un sentimiento de mercado negativo.

Pero no nos equivoquemos, que el sentimiento del mercado sea negativo en un valor no significa que no se pueda hacer trading en él. Sólo que su tendencia es bajista y que se puede hacer trading con CFD a favor del sentimiento de mercado o trading con CFDs en contra del sentimiento de mercado, pues el sentimiento es una tendencia.

El sentimiento del mercado es una tendencia

El sentimiento del mercado no siempre está basado en unos fundamentales, pero sí que establece una tendencia alcista o bajista sobre la que trabajar una estrategia de trading con CFDs.

Este sentir de los inversores de un mercado determinado queda reflejado en los indicadores técnicos que se utilizan para crear tácticas a corto plazo o estrategias a medio y largo plazo. No se puede obviar el hecho evidente de que muchas operaciones del mercado proceden de corazonadas o previsiones de algún inversor concreto y no de cifras palpables.

El sentimiento del mercado tiene más que ver con estas sensaciones, emociones y corazonadas que sobre los análisis fundamentales y los hechos, digamos evidentes, que reflejan las cifras de un activo.

Tampoco podemos obviar que muchos inversores prefieren beneficiarse del trading con CFDs para operar contra el sentimiento del mercado, pues este siempre será alcista o bajista y marcará una tendencia.

Indicadores de sentimiento del mercado

Así, los que hacen trading con CFDs buscan acciones que tengan algo que decir en cuanto a sentimiento de mercado, pues son activos que tienen una tendencia clara en la que invertir a favor o en contra. Para ello utilizan indicadores del tipo el índice de volatilidad o VIX, o sus primos del CBOE, índices high-Low, medias móviles o índices porcentuales de alzas.

El indicador más conocido es el VIX o índice del miedo que mide la volatilidad del índice S&P 500 a través de los precios de las opciones. Cuando sube esta volatilidad es porque el mercado se cubre ante una situación inminente de riesgo.

Otro indicador similar es el índice high-low o de máximos y mínimos que compara el número de acciones en máximos y mínimos de un año (52 semanas). Si la lectura es inferior a 30 puntos, el sentimiento es bajista. Cuando está por encima de 70, es alcista. Normalmente se utiliza para índices con un gran número de valores para que sea significativo.

El BPI o índice porcentual de alcistas se utiliza para medir el número de acciones de un índice con tendencias bajistas basadas en gráficos. Lógicamente, cuando el número de acciones alcistas y bajistas es similar no hay sentimiento del mercado. Pero cuando el BPI ofrece una lectura del 80% o superior, está claro que el sentimiento del mercado es optimista (alcista) y puede entenderse que el mercado está sobre comprado.

Del mismo modo, cuando la lectura es del 20% o inferior, el sentimiento del mercado es negativo y se puede entender que el mercado está sobre vendido con todo lo que eso implica para el trading con CFDs.

Por último, podemos hablar también de las medias móviles que se estiman en el análisis técnico de un activo para valorar el sentimiento del mercado. Recordemos que normalmente se utilizan las medias móviles de 50 y de 200 sesiones (SMA en el argot técnico) para determinar el sentimiento del mercado.

La interpretación es que cuando el SMA de 50 sesiones cruza por encima del SMA de 200 sesiones, el sentimiento del mercado se gira a positivo. En cambio, cuando el SMA de 200 sesiones cruza por debajo el SMA de 50 sesiones, el sentimiento del mercado se gira a negativo.

Aprender a leer el sentimiento del mercado es importante para el trading con CFD porque -al proceder de indicadores de tendencia- son índices que avanzan lo que puede pasar.