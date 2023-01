Llega tarde recomendación a taxistas de Quintana Roo para dar un buen servicio

CANCÚN, MX.- En las redes sociales circula un arte donde supuestamente el Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” recomienda diez puntos para que los socios y conductores “no sean afectados por la entrada de la plataforma Uber”.

Aunque se buscó la opinión del vocero del Sindicato, Luis Miss, éste no respondió ante el cuestionamiento, así que no confirmó, ni negó el hecho.

Recomendaciones que, a decir de usuarios, siempre debieron observar, no por el hecho de la entrada de la competencia, sino por la misma calidad del servicio que deben ofrecer a quien les paga por ser usuario.

El “comunicado” enuncia: Amigo taxista, ponemos a tu conocimiento una lista para que no te veas afectado por Uber.

1.- Limpia tu unidad de trabajo.

2.- Cuida tu higiene personal.

3.- Viste adecuadamente.

4.- Conduce de manera responsable.

5.- No pongas música a tu gusto. (No a todos nos agrada la Banda)

6.- Modera tus tarifas.

7.- Repara los daños de tu unidad.

8.- Evita fumar y decir groserías.

9.- Devuelve las pertenencias olvidades.

10.- Ten una identificación a la vista.

Y sobre todo sé amable, el problema no es Uber.”

Ante el silencio del Sindicato, preguntamos a uno de los ‘martillos’ quien confirmó que sí es un arte que hace circular el gremio y expresa, “Si es un mensaje del sindicato, para concientizar a los choferes. Llegó muy tarde la llamada a ofrecer un mejor servicio por parte de los taxistas hacia la ciudadanía”.

Y a esa lista podría agregársele más excusas como “no me queda”, “no voy por ahí”, “ya voy a entregar”, “no estoy trabajando”, “es la tarifa si te gusta si no agarra tu camión”; además de las casi 3 mil unidades en mal estado que circulan en la ciudad, principalmente de los llamados Tsuru que ya no deberían estar en servicio. (Agencia SIM)