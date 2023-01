PIEDRAS PENDIENTES AÚN EN EL CAMINO: No puede UBER operar en Quintana Roo en tanto no se realice la adecuación del marco normativo, dice la secretaria de Gobierno, Cristina Torres; garantizan seguridad ante beligerancia de taxistas

No hay fecha para que el Congreso inicie dicho proceso, además que deben esperar a ser notificados del fallo de la instancia jurisdiccional Federal, precisa

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – La Secretaría de Gobierno, Cristina Torres Gómez, aclaró que la plataforma digital Uber no puede operar en Quintana Roo en tanto la Décimo Séptima legislatura no realice las adecuaciones correspondientes a la Ley de Movilidad.

Afirmó que el Estado debe cumplir el fallo de la autoridad judicial Federal, “pero hay que aclarar que el fallo establece la necesidad de adecuar el marco normativo ya que no pueden operar como lo establece en estos momentos la Ley de Movilidad que les permitía trabajar bajo el esquema de concesionarios”.

El poder legislativo tiene que adecuar la ley para que Uber opere con todas las garantías y no equipararlo al servicio público por concesión, “pero eso no implica que no se debe regular”.

Aclaró que no hay fecha para iniciar la adecuación del marco normativo y que primero deben esperar a ser notificados del fallo de la instancia judicial Federal.

Sin embargo, Torres Gomez afirmó que la adecuación legal será para brindar las mejores condicones a Uber, “pero no bajó el término de concesión y hay que ver los esquemas jurídicos que les permita trabajar”.

Torre Gómez aseguro que los choferes de Uber tendrán las garantías de seguridad para operar tal y como lo demuestra la aplicación de sanciones contra quienes han incurrido en actos violentos

Se han aplicado sanciones administrativas, multas e incluso se inició el procedimiento para el retiro de una concesión.

Reiteró que no hay fecha para iniciar el proceso de adecuación del marco normativo y que primero deben esperar a ser notificados. (Noticaribe)