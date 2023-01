LE PONEN ‘PEROS’ AL PROYECTO DEL ‘GRAN PARQUE THO’: Acusan vecinos de Mérida despojo de áreas verdes por el mismo Ayuntamiento de Renán Barrera

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- En Mérida hay una creciente demanda de problemas de despojo de tierras por proyectos inmobiliarios en su mayoría y vecinas del fraccionamiento Altabrisa acusan esta vez al Ayuntamiento de apropiarse de un área verde para construir el Gran Parque Tho, un proyecto recreativo que no tiene la aprobación ciudadana.

Ubicado en el norte de la ciudad de Mérida, el fraccionamiento Altabrisa fue fundado en 2005 aproximadamente y en el plano inicial se estableció que se destinaría un importante terreno para área verde, territorio que hoy han tenido que defender ante la intención de las autoridades municipales.

Mario Hugo Presenda Vergara es uno de los habitantes de este fraccionamiento desde hace 15 años y hoy es uno de los que encabezan la lucha para defender esta zona que concentra diversidad de vegetación y que les permite usar como un sitio de esparcimiento para las familias del lugar.

Sin embargo, enfrentan una lucha de despojo del área verde de tres hectáreas que fueron prometidas en su tiempo por el actual gobernador, Mauricio Vila y el alcalde Renán Barrera, a los residentes del fraccionamiento Altabrisa y colonias circunvecinas.

La primera vez que tuvieron que unirse para proteger este lugar fue en 2012, pues en sesiones de Cabildo pretendieron enajenar esta zona para poder destinarlas a proyectos inmobiliarios.

En aquella ocasión, las y los vecinos se opusieron y la fuerza de su resistencia logró evitar la enajenación de las tierras, sin embargo, hoy se enfrentan a otra lucha porque el alcalde Renán Barrera Concha ya ha anunciado en este sitio el Gran Parque Tho, uno comparado incluso con el Central Park de Nueva York.

“En Julio del 2022, funcionarios del Ayuntamiento nos propusieron la permuta de esta área verde por otro terreno contiguo que contiene unas ruinas arqueológicas, para constituir un solo predio, pero sabemos que detrás de esta intención o idea, hay intereses económicos ilícitos, con la idea de hacer negocio con los recursos públicos, es decir, se trata de una mafia inmobiliaria”, aseveró el vecino.

Las irregularidades que notan para la creación del Gran Parque Tho inician desde que el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) donó al ayuntamiento de Mérida un terreno de aproximadamente cuatro hectáreas que tiene vestigios arqueológicos.

“Contiguo a los terrenos del IVEY, una empresa, propiedad de un empresario llamado Gaviota Palma (traficante de influencias), dueño de fraccionamientos como francisco de Montejo y Caucel, en contubernio con el presidente municipal y los regidores, van a realizar la permuta de tres predios equivalentes a valor catastral a 82 millones, permutándolo por uno de mayor dimensión a valor catastral de 147 millones, perteneciente al patrimonio público del ayuntamiento”, describió.

Una de las razones por las que no quieren este Gran Parque en su zona es porque se ha anunciado que contemplará establecimientos que serán rentados para que el dinero obtenido sirva para el mantenimiento del lugar.

Y así, las y los vecinos consideran que habrá devastación de una parte de la vegetación, por lo que afirman incluso en lonas que han colocado alrededor: “esto es nuestro parque. No para oficinas. No para torres ni departamentos. No para privatizar”.

A la vez, Mario Hugo afirma en representación de los demás habitantes de la zona que Mérida no necesita un parque con costos extravagantes, sino que ese dinero debería ser usado para mejorar las condiciones de las vialidades, las aceras o incluso otras zonas recreativas que están en abandono.

“El gobierno miente que será un pulmón verde, porque habrá espacios comerciales (concesiones) y áreas recreativas, cosa distinta a un área verde como la que pretenden despojar a los meridanos”, añadió.

Para habitantes de este fraccionamiento ubicado al norte de la capital yucateca, es importante que se hagan públicos estos casos, ya que al paso de los años ha permeado la voracidad de empresarios en contubernio con servidores públicos.

Uno más de los temores de la ciudadanía de este lugar es que con la construcción del Gran Parque se permita también la edificación de más condominios, edificios y torres, lo que les llevaría a sobresaturar la capacidad que actualmente tienen en sus drenajes, alcantarillado, sistema de agua potable y luz eléctrica.

La obra aún será sometida a la aprobación por el Cabildo de Mérida, mientras tanto, ya fue activada una campaña digital a través de change.org https://chng.it/5K4ksXhC nombrada «Salvemos nuestro Parque Central Altabrisa» ¡No más permutas!, en la cual han firmado más de 700 personas. (Noticaribe)