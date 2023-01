TEXAS | Hombre decapita a su esposa a cuatro meses de contraer matrimonio

ESTADOS UNIDOS.- El asesinato de Angie Díaz, de 21 años, ha causado indignación por la crueldad en la que su agresor cometió el crimen, ocurrido la semana pasada en un domicilio ubicado en Magnolia, Texas, publicó abcnoticias.com.

De acuerdo a las autoridades, Jared James Dicus confesó que decapitó a su esposa, con la que se había casado hace cuatro meses.

Fue el padre Jared quien encontró la terrible escena, cuando acudió a visitar a su hijo.

“Una parte del cuerpo de la mujer había sido desmembrado, la escena era espantosa”, dijo el alguacil del Condado Waller, Troy Guidry.

Hasta el momento se desconoce la causa por la que el hombre mató a su esposa, quien era de origen nicaragüense.

Según medios locales, una vez que Jared mató a su esposa, es decir, dos horas después, acudió al lugar donde trabajaba Angie, la carnicería Chepes Meat Market #4, y de allí se llevó una cerveza sin pagar.

TW: VIOLENCE/DEATH

Today we mourn and remember the life of Angie Diaz, an undocumented woman from Nicaragua murdered by her husband in Texas. Undocumented people, specifically women, and non-binary folks are forced to suffer in silence—as most fear the police more than the abuse pic.twitter.com/KVJqd6KrIO

— United We Dream (@UNITEDWEDREAM) January 13, 2023