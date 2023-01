‘Libre del veto de AMLO’, Monreal confía en repuntar entre ‘corcholatas’ de Morena

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Tras ser incluido como uno de los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial del 2024 que deberán ser invitados en condiciones de equidad a la pasarela interna de ese partido, el senador Ricardo Monreal consideró que una vez que se levantó el veto en su contra, ascenderá en las encuestas, publicó Expansión Política.

“Estaba abajo en las encuestas porque la militancia creía que yo estaba vetado por el presidente; y los gobernadores, en lugar de darme piso parejo, me perseguían cuando iba a los estados, o me cerraban los salones o no me daban facilidades para poder expresar mi propuesta”, expuso.

“(Ahora) me van a descalificar menos”, asegura y anuncia que seguirá adelante, aunque con pocos recursos:

“No estoy usando las cantidades de dinero que ellos están usando… ni usando asesores extranjeros”, dijo de sus contendientes en la postulación en referencia a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard y el titular de Gobernación, Adán Augusto López.

Durante los últimos meses de 2022 Monreal dijo –entre bromas y cantando– que “diciembre le gustó” en alusión a la canción Triste Navidad, ya que ese mes es de despedidas, lo que fue interpretado como su posible salida de Morena, lo que no ocurrió.

El 11 de enero al reanudar labores dijo “diciembre me sirvió para reflexionar” y cuestionado en el Senado sobre si ahora aplicará la canción “La maldita primavera” reviró “esa es buena, esa es buena. O ´Para abril o para mayo´” aunque en tono de broma, pues insistió en que en definitiva se quedará en Morena.

El sábado 14 de enero el dirigente de Morena Mario Delgado envió una carta a los gobernadores morenistas para pedirles que fortalezcan al partido e inviten a sus entidades a los aspirantes presidenciales de su partido, entre los que incluyo a esos cuatro y por primera vez a Monreal.

Por lo anterior, en entrevista con Adela Micha para Me lo dijo Adela, y en otra con Milenio TV el senador dijo que ve con optimismo moderado esa inclusión, tras 18 meses de que se ignorara su interés a contender, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha mencionado en muy escasas ocasiones en contraste con sus tres compañeros de partido.

“El hecho de que el presidente no te mencione es muy fuerte; implica que estás vetado. Si te incluye, le quitas ese temor a la militancia, ese veto”, expuso.

El cambio de postura se debió a la decisión del Ejecutivo y no del líder de Morena, estimó.

“No le atribuyo al dirigente, es una decisión del más alto nivel es consentida o quizá hasta dictada por el presidente”.

Salto al vacío ir con oposición

Con la periodista Adela Micha, Monreal reveló que durante meses sostuvo pláticas con partidos de oposición, pero vio que ya tienen sus definiciones al 2024.

“Tendieron el puente y yo caminé por el puente pero al final ellos y yo decidimos seguir cada quien su camino”. Expuso que “la oposición está sin estrategia y sin brújula”.

“Al platicar con ellos y conversar sobre el futuro del país observé que ellos tienen sus intereses, sus procedimientos y tienen sus candidatos y yo era ajeno a eso; era un extraño en ese bloque en el que quizá no cabría. (Eso) me abrió los ojos para decir voy a seguir luchando en Morena”, dijo.

Aceptó que dialogó con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y con Movimiento Ciudadano, en tanto que en Acción Nacional (PAN) “fueron claros en decirnos tenemos 10 aspirantes empezando por Santiago Creel, Lilly Téllez”.

“Lleva la decisión el PAN” y si no van juntos los partidos de Va por México con Movimiento Ciudadano, no tienen posibilidades por lo que “era ir al vacío”.

Entonces, valoró que no hay razón para salirse de Morena.

“¿Por qué tendría que confrontarme con el movimiento que fundé, con el presidente, por cambiarlo por una aventura incierta?”, cuestionó.

“No es tan fácil (decir) hazte a un lado ya llegué yo. Ni soy un oportunista vulgar ni tampoco voy a desplazar a ninguno de los que tienen merecimientos dentro de sus partidos.

“¿A dónde ibas?… al vacío cuando no había ni posibilidades de competir, e ibas a abandonar en lo que creías?”, se cuestionó. Expresa que por ello decidió mantenerse y luchar en Morena donde se vio no sólo como candidato sino como sucesor en el gobierno en el 2024. (Fuente: Expansión Política)