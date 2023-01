UN EXCESO QUE NOS PIDAN EL 2%: Socios de Uber en desacuerdo en pagar al estado comisión sobre cada viaje contratado por medio de la aplicación

Por Saraí Reyes

CANCÚN.- Como un exceso calificó la socia de Uber, Águeda esperilla Soto, el impuesto mensual del 2% sobre cada viaje contratado por medio de la aplicación que deberán pagar al gobierno del estado de Quintana Roo para poder operar en la entidad, sobre todo porque no están de acuerdo en que lo recaudado por este concepto, sea destinado al Fondo de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

“Yo de manera personal no estaría de acuerdo, se hablaba de un permiso que es completamente diferente y no estaría de acuerdo porque si se le va a pedir eso a los taxistas si estaría de acuerdo, los taxistas pagan cuotas, pero no es lo mismo, no son impuestos, ese dinero es para sus líderes, no lo están haciendo conforme a la ley porque no les exigen absolutamente nada, las tarifas no están reguladas, hay todo un desorden en el sindicato y nadie se ha metido ni nadie dice nada, pero si se me hace un exceso” ,declaró.

En dado caso de que apruebe algún cobro, dijo que ese dinero debe ingresar directamente al gobierno del estado y no al IMOVEQROO porque además de que esta área cuanta con su propio presupuesto no habría transparencia de su aplicación.

“Imoveqro es un órgano que lo inventaron y el día de mañana lo desaparecen como Sintra y todo ese dinero se dará por perdido, no estamos de acuerdo en pagar eso y habrá que ver como vienen los permisos porque se nos habló de un permiso no sabemos si será anual o mensual la renovación pero vamos a esperar”, abundó.

Asimismo, acusó a los diputados de no querer hacer las renovaciones a la Ley de Movilidad para permitir que se dé una sana competencia en servicio de transporte, lo que dijo, hace suponer que están al servicio de los taxistas, de querer mantener el monopolio.

“Que tristeza con los diputados que hace solo lo que los sindicatos dicen, no están haciendo su trabajo, a los taxistas no les pareció el fallo del tribunal y los diputados están haciendo todo para evitar que se nos otorguen los permisos obedeciendo a las demandas de los líderes de los sindicatos”, afirmó. (Noticaribe)