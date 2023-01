YUCATÁN | “NOS ESTÁN DEMANDANDO POR HABLAR Y DECIR LAS COSAS”: Vecinos de Mérida que se oponen a desarrollos inmobiliarios denuncian amenazas por parte de empresarios

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- En los últimos meses, en Mérida han surgido diversas inconformidades por parte de habitantes que se oponen a desarrollos inmobiliarios que se expanden sobre todo en la zona norte de la ciudad, sin embargo, en especial quienes dirigen el proyecto Infinti han interpuesto denuncias en contra de vecinos de Monterreal por presunta difamación, situación que hoy les llevó a protestar y decir públicamente que se sienten amedrentados por los empresarios.

El día de hoy, salieron a protestar vecinos del fraccionamiento Monterreal debido al hartazgo que sienten de no ser escuchados cuando señalan que el proyecto Infinti cuentan con diversas irregularidades.

La lucha que han emprendido desde antes que el edificio se construyera, les ha traído consecuencias que los hacen sentir amedrentados.

En la protesta, una vecina que integra la agrupación Vecinos Montes Unidos y que prefirió guardar anonimato por las razones que expone, dijo que ya se sienten amenazados.

“No es posible que el Ayuntamiento de Mérida no procure a sus ciudadanos, estamos amedrentados por los desarrolladores. Nos están demandando por hacer justo esto que estamos haciendo, por hablar y decir las cosas. El desarrollo ya nos demandó y nos piden 15 millones de pesos por difamación. Ya hay una demanda civil en nuestra contra”, indicó.

Las y los vecinos que hoy salieron también con sus hijas e hijos, indican que no están pidiendo algo que no existe, sino que sólo se cumpla la ley, misma que el proyecto Infiniti viola.

Cuando la inconformidad comenzó, la agrupación de vecinos interpuso un amparo ante un Juez Federal del Cuarto Distrito y aunque les otorgaron un resolutivo a favor en donde les concedían la suspensión, a la par les pedían pagar tres millones de pesos para que la detención del proyecto continuara.

“Nos otorgaron la suspensión, pero nos pidieron tres millones de pesos para que pudiera continuar durante todo el proceso legal y esa garantía no la pudimos pagar porque es un montón de dinero”, indicó.

Una vez más, las y los vecinos denunciaron que no cumple con los lineamientos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, por lo que actualmente, hay un perito elegido por el Juzgado que está evaluando los argumentos de las dos partes y debe emitir una opinión profesional respecto a esta construcción.

“El Ayuntamiento no nos dice nada, parte de lo que estamos haciendo es para que el alcalde Renán Barrera y el gobernador Mauricio Vila y los que tengan que ver con esto, tomen cartas en el asunto”, puntualizó.

Por su parte, Rocío Viveros, vecina de Altabrisa y quien también está en la lucha por la defensa de un área verde en la zona, comentó que se han organizado para unirse con los vecinos de Monterreal.

“Tenemos las mismas circunstancias porque nos quieren construir una cantidad de edificios y de torres que realmente el espacio no lo va a permitir, a la larga nos van a provocar problemas tremendos”, señaló.

Recordó que tienen más de 12 años solicitando un parque y aunque han pasado muchas administraciones municipales, no les resuelven nada.

“Queremos que entiendan que nos van a crear problemas con un mundo de edificios, con un mundo de gente ¿con qué servicios? ¿cómo se va a mantener la zona? ¿de dónde van a salir los servicios? De los que ya tenemos, no se puede, van a hacer que los servicios se truenen. No se vale que estemos luchando por nuestras familias, nuestros hijos y por nuestras viviendas porque nos costaron, no nos las regalaron”, mencionó.

Sobre el proyecto de Infiniti, las y los vecinos indican que de acuerdo con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), en el inmueble solo podrían autorizarse 265 viviendas, mientras que el proyecto está autorizado por 620.

Además, se rebasa el coeficiente de ocupación del suelo, pues solo tendría que ser autorizado 27 mil 200 metros cuadrados de huella de construcción y está autorizado 140 mil 217.50 metros cuadrados.

Tampoco se cumplen con las áreas verdes mínimas, ni con las áreas permeables mínimas permitidas, ya que cuenta con dos niveles de sótanos subterráneos y no hay permeabilidad, lo que puede ocasionar inundaciones en la zona. (Noticaribe)