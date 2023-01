Alcaldesa renuncia tras 17 días en el cargo; acusa amenazas de muerte por oponerse a construcción de gasolinera

SAN LUIS POTOSÍ, MX.- La presidenta municipal sustituta de Santa María del Río, San Luis Potosí, Edna Yuriria del Carmen Medina Flores, renunció este 21 de enero tras señalar amenazas y una campaña de desprestigio en su contra, publicó rochainforma.com.

Solo 17 días después de llegar al cargo, y después de que el alcalde Emmanuel Díaz perdió la vida en un accidente el pasado 31 de diciembre. Ella se desempeñaba como regidora y asumió el cargo tras recibir el aval del cabildo.

Medina Flores señaló que ella y su familia fueron amenazadas de muerte debido a que se opuso a la realización de una gasera en el centro de su localidad, por el riesgo significa para niños y niñas de escuelas cercanas entre otras personas.

… Ya no quiero más amenazas de muerte hacia mi familia y mi persona, (…) ustedes saben que obra está siguiendo su rumbo, ustedes saben que esa obra está llena de corrupción, perdónenme porque esto ya se me salió (sic) de las manos. Quiero que sepan que mi familia es lo más sagrado y no espero que lo entiendan pero pues así yo lo veo, solo espero que ustedes como pueblo no dejen que se lleve a cabo esa obra en el centro”.

Además mostró parte del documento que envió al cabildo para su renuncia de carácter irrevocable, al mismo tiempo que solicitó licencia definitiva como regidora de ese mismo ayuntamiento.

Sin embargo en ese documento señaló que se trataba de asuntos personales.

“Por así convenir a mis intereses personales sin coacción o violencia vengo a manifestarles que debido a problemas de índole personal que no tiene nada que ver con la administración pública presentó mi renuncia al cargo de presidenta municipal sustituta del honorable ayuntamiento de Santa María del Río, renuncia que hago de carácter irrevocable solicitando se hagan los trámites legales conducentes para que alguien más ocupe este honroso cargo”. (Fuente: rochainforma.com)