YUCATÁN | Inseguridad alcanza la zona norte de Mérida; reportan robos a casas

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Con anterioridad se había registrado un mayor grado de inseguridad en la zona sur y poniente de Mérida, sin embargo, esta problemática ha alcanzado el norte, pues comisarías como Cholul presentan casos de robos a casas de manera reciente.

En lo que va del año ya son tres personas las que han expuesto públicamente sus casos como víctimas de la violencia, pues denunciaron que han entrado a robar a sus casas, situación que les hace sentir en incertidumbre.

Enrique Aristi es una de las personas que sufrió el robo en su casa. Originario de Veracruz y su esposa, de Nayarit, vivieron por 27 años en Tijuana y como miles de familias de otros estados, llegaron a Yucatán buscando un oasis de tranquilidad.

“Tijuana es una ciudad movida, cosmopolita, pero ya queríamos cambiar de aires. Venimos buscando seguridad y tranquilidad”, describió.

Arribaron a la capital yucateca el pasado 5 de diciembre y justo a las dos semanas entraron a su hogar y robaron algunas pertenencias, además de un monto económico.

“Nos robaron joyas, papeles de mi esposa como licencia, Visa, pasaporte…se llevaron 20 mil pesos en efectivo. Muchas personas vemos en la tele que Mérida es seguro y te lo pasas a creer porque también no te lo dice sólo una persona sino varias”, afirmó.

Comentó que el día del robo, salieron a una reunión alrededor de las 9:00 de la noche y cuando regresaron a la 1:00 de la mañana, notaron que la puerta de atrás estaba abierta y al revisar sus pertenencias, corroboraron el hurto.

“Mérida no es 100% segura, es más segura que otras ciudades sí, pero no es 100%. Nos decían que en Mérida no pasa nada y nosotros ingenuamente lo creímos y esto nos pasó a las dos semanas, fue una lección aprendida”, añadió el vecino de Cholul.

Dentro de las cosas que agradece es que el día y la hora en la que la persona entró a su hogar, no estaban ni él ni su familia, lo cual lo hace sentir en tranquilidad.

En la zona, desde diciembre, las y los vecinos daban a conocer a través de grupos de WhatsApp vecinales que ya se habían suscitado este tipo de hechos.

Aunque Enrique ha interpuesto una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) marcada con la carpeta # TD35-GC/004706/2022, hace un llamado a las autoridades para no ignorar los rasgos de inseguridad que se viven en Mérida y pide que se atiendan a tiempo antes que la problemática escale.

Al respecto, la comisaria Lizbeth Cocom confirmó que en los últimos meses, la zona de Cholul ya no es tan segura como lo era antes y la vigilancia que ofrece la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no es suficiente.

“Realmente no estamos seguros. Supuestamente nos tienen asignadas dos patrullas con sus policías para que hagan rondines, pero no atienden únicamente Cholul, sino tienen que ver Tixcuytún, Temozón y otras comisarías, así que cuando hablas al 911, las patrullas a veces llegan una hora después”, denunció.

Lizbeth comentó que el crecimiento de Cholul igualmente ha sido notorio en los últimos años y pasó de ser la comisaría en donde todas las personas se conocían a tener zonas residenciales en donde viven personas de otros estados que buscan refugio ante la inseguridad en México. (Noticaribe)