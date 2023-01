QUE NO ENCONTRARON IRREGULARIDADES EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL:  El hecho que no hayan tenido resultado los programas no implica que hubo malos manejos, dice Pablo Bustamante

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Al aclarar que el hecho que los programas no hayan tenido resultados no implica que haya habido malos manejos de los recursos, el secretario de Desarrollo Social (Sedeso), Pablo Bustamante Bernal, confirmó que no detectaron irregularidades en la pasada administración.

“Después de revisar los documentos de la entrega recepción hicimos observaciones mínimas, observaciones administrativas básicamente y ya tiene esos datos la Secretaría de la Contraloría”, señaló.

Reiteró que al vencer el plazo para la revisión del proceso de entrega recepción encontró una secretaría en orden y en funcionamiento “y no hubo nada mayor”.

Bustamante Bernal insistió en que el hecho que los programas no hayan tenido resultados no significa que haya habido mal manejo de los recursos.

La estrategia utilizada en la Sedeso en la pasada administración fue equivocada porque su presupuesto era muy bajo, “pero ahora con mayores recursos vamos a impactar entre la gente ya que iremos de casa en casa y vamos a acabar con los intermediarios”.

Señaló que los programas de estufas ecológicas, la distribución de despensas y apoyos en vivienda no tuvo impacto en los indicadores de pobreza en Quintana Roo, ya que en la actualidad uno de cada dos quintanarroenses vive en pobreza. (Noticaribe)