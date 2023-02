Cuauhtémoc Cárdenas se desmarca del recién nacido opositor Colectivo por México

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, líder moral de la izquierda en México, ha anunciado que no colaborará más con el Colectivo por México, o “Mexicolectivo”, el nuevo frente opositor al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se anunció apenas este lunes, publicó El País.

Cárdenas, de 88 años, ha dicho que, si bien colaboró en el desarrollo de la nueva organización política, nunca lo hizo desde el papel de organizador, y ha precisado que desde hace tiempo comunicó al interior del grupo que ya no formaría más parte del mismo.

El fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha hecho pública su decisión pocas horas después de que el presidente López Obrador lanzara críticas severas a su antiguo correligionario por haberse sumado a la nueva plataforma de la oposición.

Cárdenas ha hecho su anuncio a través de una carta cuya autenticidad ha corroborado él mismo al periódico El País.

La agrupación “Mexicolectivo”, que encabeza Movimiento Ciudadano (MC) y en la que participan políticos de la vieja guardia del PRI, el PAN y el PRD, había asegurado que Cárdenas estaría presente este lunes en la presentación de su documento fundacional, llamado “Punto de partida”, que es básicamente un diagnóstico negativo de la Administración de López Obrador en los rubros de pobreza, salud, seguridad, educación y economía. Pero Cárdenas, al final, no acudió.

Ayer, la senadora Patricia Mercado, de MC, dijo a la prensa que los organizadores desconocían las razones de la ausencia del tres veces candidato presidencial del PRD, pero que confiaban en que continuaría colaborando. Hoy Cárdenas ha dicho que su salida del nuevo frente se decidió con anticipación y obedeció a consideraciones “políticas”.

“En el caso particular de ‘Punto de partida’, cuyo desenvolvimiento como documento he venido conociendo a lo largo del tiempo, en ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en su formulación y en el ulterior desarrollo”, ha escrito Cárdenas.

“En su momento, informé a quienes me invitaron a conocer de este proyecto y a dar seguimiento a su proceso de elaboración que, a partir de consideraciones de carácter político, no seguiría participando más. Estas son las razones de mi ausencia en el acto celebrado ayer para hacer público el proyecto Punto de partida-Mexicolectivo”.

El hijo del expresidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) ha añadido en su escrito que él suele promover el debate y la formulación de propuestas para resolver los problemas nacionales, como en el caso de “Mexicolectivo”.

“Creo firmemente que el debate fortalece nuestra vida democrática, que para resolver los principales problemas del país: la inseguridad y la violencia, el rezago económico, la desigualdad social, la desmedida concentración de la riqueza, los riesgos del cambio climático, etc., hace falta una amplia discusión de ideas y que mientras más opciones existan, mientras más coincidencias se den entre las alternativas que presenten los diferentes sectores de nuestro país —incluido el Gobierno—, mejores serán los caminos que se decidan para atender las distintas problemáticas. Con estas ideas en mente, he tratado de alentar, dentro de mis posibilidades, la elaboración de diferentes propuestas”, ha anotado.

López Obrador fue cuestionado la mañana de este martes sobre la participación de Cárdenas en el Colectivo por México. El presidente reaccionó acusando a Cárdenas de conservador y se refirió a él como su adversario político, en lo que es ya el confrontamiento más duro en el largo historial de desacuerdos entre ambos líderes izquierdistas.

“Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse, es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más. No hay justo medio”, dijo López Obrador.

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, secundó las críticas del mandatario y ha dicho que Cárdenas ha elegido no seguir en el bando de López Obrador y el de la transformación.

A “Mexicolectivo” se han sumado viejos políticos de la oposición y exfuncionarios públicos de los Gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pero están, ante todo, quienes no han escuchado ni el llamado de Va por México —la alianza electoral del PAN, el PRI y el PRD— ni el del empresario Claudio X. González, mentor del grupo Sí por México y de la coalición Unid@s, que reúne a varias organizaciones ciudadanas.

El tercer frente opositor contra el Gobierno de López Obrador ha perdido muy pronto a Cuauhtémoc Cárdenas, el líder moral que, como ha hecho en los últimos años, ha vuelto a optar por la disidencia desde la discreción. (Fuente: El País)