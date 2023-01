“PURA POLITIQUERÍA”: Desde Cancún, minimiza el político oaxaqueño Ulises Ruiz los señalamientos en su contra de represión y busca ser candidato independiente a la Presidencia de la República

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El polémico político Oaxaqueño, Ulises Ruiz, inició hoy desde este destino turístico una gira por el sur de México para buscar la simpatía de los mexicanos para ser favorecido en una candidatura independiente a la presidencia de la República en el 2024.

En rueda de prensa, minimizó los señalamientos de represión que pesan en su contra desde el 2006 en la que aseguró que se trata de pura “politiquería” en la que, incluso, dijo que los políticos deben de ser evaluado por sus resultados y no por los señalamientos.

“Es pura polaca diría el ‘Peje’, politiquería para tratar de demeritarme”, respondió a los señalamientos del desalojo violento del zócalo de la ciudad de Oaxaca, en donde se mantenían en plantón el magisterio, acto con el que dio inicio el conflicto político-social que vivió Oaxaca durante 2006 y 2007, integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“Los políticos deben medirse por los resultados que dan; a mi qué me califiquen por mis obras que yo hice en el estado, me acusan porque puse orden y no tengo nada que avergonzarme”, abundó.

Ulises Ruiz también cuestionó el desempeño del gobierno del gobierno de López Obrador, que estará concluyendo en el 2024 y dijo que las obras emblemáticas no concluirán como es el caso del Tren Maya, Corredor Interoceánico y las refinerías.

Finalmente, dijo que le estará apostando al voto de los millones de ciudadanos que no simpatizan con el actual gobierno para poder ver ver al gobierno de la 4T en los próximos comicios presidenciales. (Noticaribe)