Descartan desaparición del Gran Consejo Maya, aunque buscan ‘sensibilizar’ a los dignatarios mayas sobre las estrategias del nuevo gobierno desde el Inmaya

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras considerar que no es posible la desaparición del Gran Consejo Maya porque su creación tiene carácter legítimo, el director del Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Inmaya), Enrique Chuc CEN aclaró que los dignatarios mayas no tienen un sueldo ya que no son trabajadores de gobierno, “únicamente beneficiarios a través de apoyos sociales”.

Consideró que cuando no hay información es cuando aparecen dudas entre los habitantes de los centros ceremoniales, “por lo que iniciamos una campaña de socialización de las acciones que realizamos desde el Inmaya porque están normadas las reglas de operación”.

Afirmó que desde su toma de posesión “hemos tomado la encomienda y la disposición de trabajar de buen corazón en bien de los pueblos mayas y los centros ceremoniales”.

“Hemos visitado los centros ceremoniales para sensibilizar a los dignatarios mayas de los trabajos que realizamos en el Inmaya y en particular sobre las estrategias con el Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo anunciado por la gobernadora, Mara Lezama”, aseguró.

El director del Inmaya reconoció que este año trabajarán con 13 millones de pesos, presupuesto similar al ejercido en el 2022.

Se pueden hacer muchas cosas cuando se trabaja con la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador de aplicar en forma sensata los recursos y avanzar con buenas estrategias, aseguró. (Noticaribe)