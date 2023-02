Confirma Lili Campos cambio de titular en Protección Civil de Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN, MX. – “Vamos a fortalecer Protección Civil, vamos a establecer una estrategia de trabajo más coordinada y más en equipo”, así fue como Lili Campos Miranda, presidenta municipal de Solidaridad, confirmó el cambio de titular en esta dependencia municipal.

Entrevistada en el marco de la entrega de la obra de pavimentación de la avenida Sur, entre la 115 y 75, la alcaldesa dijo que tiene considerado a una persona que identificó como “capitán Oropeza” para ser el sustituto de César Flores en Protección Civil.

“A partir de hoy ya entra la transición de entrega-recepción para que ya pueda asumir el cargo el próximo secretario… César de alguna manera es una persona que puede seguir respaldándonos, sobre todo, en bajar recursos, es decir, fortalecer”, apuntó.

Campos Miranda explicó que actualmente el capitán Oropeza se encuentra también en proceso de transición con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para entregar el puesto como encargado de la oficina de pasaportes.

“Mientras Relaciones Exteriores no me diga que ya queda liberado, en ese sentido porque estaría entrando en su lugar una abogada que conocen, pero bueno tenemos que esperar que Relaciones Exteriores me diga pasó el curso, ya quedó, yo en próximos días les mantengo informados y ya hacemos de manera oficial los nombramientos”, señaló. (Agencia SIM)