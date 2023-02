EU | Fiscales republicanos piden a Biden incluir a cárteles mexicanos en lista de terroristas

ESTADOS UNIDOS.- El fiscal general Jason Miyares encabeza una coalición de 21 estados que piden al presidente Joe Biden y al secretario de Estado, Antony Blinken, designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, publicó Expansión Política.

A través de una carta, los 21 fiscales pidieron declarar a los cárteles mexicanos como “organizaciones extranjeras terroristas”, con el fin de “liberar recursos para confrontar la mortal crisis de los opioides con la seriedad que merece”.

Los fiscales sostienen que la crisis de los opioides ha afectado a todos los estados, condados, ciudades, pueblos y comunidades de los Estados Unidos, y que “el año pasado, más de 100,000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas, y los opioides sintéticos como el fentanilo fueron responsables de más de la mitad”.

La oficina del promotor de la iniciativa, el fiscal Jason S. Miyares, de Virginia, subrayó en un boletín que los carteles mexicanos como el cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación importan materias primas de China, las cuales utilizan para producir opioides sintéticos mortales a bajo costo y trafican esos “venenos” a través de la frontera suroeste y hacia las comunidades.

Mexican drug cartels traffic fentanyl over our southern border every day. This is a crisis.

I'm proud to lead a coalition of 21 Attorneys General calling on Joe Biden and his administration to designate cartels as Foreign Terrorist Organizations. https://t.co/Refvt51Shz

— Jason Miyares (@JasonMiyaresVA) February 8, 2023