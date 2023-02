Margarita Zavala llama ‘sumiso’ a magistrado del TEPJF que posó con ‘amlitos’, lo acusa de humillar al Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La diputada federal por Acción Nacional (PAN) y ex candidata presidencial sin partido en 2018, Margarita Zavala, se lanzó en contra del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, luego de que éste posó en una fotografía junto a varios peluches caricatura de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), llamados “Amlitos”, publicó infobae.com.

Fue por ello que la también esposa del ex presidente Felipe Calderón señaló al magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por “sumiso”, así como por “humillar” al Poder Judicial.

Aquí está el Magistrado Electoral del @TEPJF_informa, es @fdelamatap demostrando la sumisión, humillando al Poder Judicial y a la División de Poderes. Sobra decir que el Magistrado se coloca en supuesto de recusación https://t.co/hNzzhS6AGK — Margarita Zavala (@Mzavalagc) February 9, 2023

La imagen fue publicada por el propio magistrado —quien forma parte de la Sala Superior de la TEPJF desde noviembre de 2016— en su cuenta de Twitter, con el fin de brindar algunas precisiones sobre el uso propagandístico de la imagen de servidores públicos.

De la Mata explicó a través de un hilo de Twitter que la Sala Superior decidió modificar la prohibición del uso político-electoral de la imagen de funcionarios, pues se amplió a caricaturas, siluetas y retratos, entre otras.

Para el turno de la noche, un análisis sobre el caso “AMLITO” donde se expone la diferencia entre su uso propagandístico y el uso ciudadano de la imagen. https://t.co/irCgRTGagw — Felipe de la Mata Pizaña (@fdelamatap) February 10, 2023

“Esto en virtud de la prohibición constitucional ya existente sobre el uso de la imagen de los servidores públicos en campañas electorales y la protección del principio constitucional de neutralidad”, señaló.

Sin embargo, aclaró que para la negativa de uso de dichos peluches con dichas imágenes no se aplica para la ciudadanía. “Esto no implica, en ningún sentido, que la sentencia prohíba que los ciudadanos en particular sigan haciendo uso de estas imágenes. Su libertad política no se ve mermada con esta resolución”, advirtió. (Fuente: infobae.com)