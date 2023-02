“QUIEREN SACAR DINERO HASTA DE LAS PIEDRAS”: Dirigente de repartidores acusa al Imoveqroo de ‘inventar’ impuestos con fines electorales 

CANCÚN, MX.- Saúl Gómez Piña, dirigente del movimiento “Ni Un Repartidor Menos”, acusó al Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), y a su director, Rodrigo Alcázar Urrutia, de querer “sacar dinero hasta de las piedras”, para que “la estructura política oficial” cuente con los recursos necesarios, de cara al próximo proceso electoral.

En entrevista, el representante de este sector aseveró que los gobiernos se empeñan en sacar recursos para “esa batalla electoral del 2024”, por lo que recalcó que los repartidores no son la “caja chica” de ninguna autoridad”.

“Quieren sacar dinero de donde se pueda. Si pueden de las piedras, lo van a hacer. Y nosotros no somos la caja chica de ningún gobierno ni de ninguna presidencia o candidatura. Sabemos que por ahí va a ese tema, y si no es por ahí, tristemente con sus acciones lo dejan ver así”, añadió.

En ese tenor, Piña Gómez hizo un llamado tanto a las autoridades del instituto como a los diputados del Congreso del Estado, para tomar conciencia sobre las iniciativas y reformas que realizarán a la Ley de Movilidad.

Señaló que el impuesto de 2 por ciento por el costo total del pedido afectaría significativamente las finanzas de los repartidores, quienes no ganan lo mismo que otros conductores.

“Un repartidor se lleva en promedio mil 200 pesos semanales; un chofer de Uber, si es que lo dejan trabajar y no bajan a golpes al pasaje, unos 3 mil pesos a la semana. Un taxista del sindicato, cobrando a ojo de buen cubero, se anda llevando unos 2500 diarios”, agregó.

En ese sentido, también recordó que las autoridades del Imoveqroo también pretenden cambiar sus mochilas de trabajo por cajas, lo cual significaría no solo un gasto extra, sino un elemento incómodo pasa laborar.

“Ya pagamos por una mochila, y el director Movilidad dice que las tiremos y que compremos unas cajas que él mando a diseñar”, mencionó.

Al respecto de estas intenciones, Gómez Piña lamentó que las autoridades del Imoveqroo no muestren ánimo de dialogar, y por el contrario solo buscar imponer estas medidas.

“[Lamento] que no se escuche a los que trabajamos, y que no se haga caso ni a las empresas ni a las industrias. El Imoveqroo no ha escuchado a los repartidores ni a la industria”, aseveró.

Señaló que el titular del Imoveqroo va a presentar estas propuestas ante el Congreso local a más tardar antes de terminar febrero.

En tanto, aseguró que van a realizar las acciones necesarias para impedir que estas reformas se concreten.

“No nos vamos a dejar, ni vamos a esperar a que se apruebe. Aquí estamos y ya nos recibieron un primer documento y junto con nuestros aliados, estamos listos con el equipo jurídico para meter los amparos y controversias necesarias”, concluyó. (Agencia SIM)