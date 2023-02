Legisladores acusan de falta de transparencia la rendición de cuentas de funcionarios de Yucatán

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Tras el término de todas las comparecencias en el Congreso del Estado, las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y Nueva Alianza celebraron los logros que encabeza el gobernador Mauricio Vila Dosal, mientras que la oposición calificó de falta de transparencia la rendición de cuentas por parte de las y los funcionarios.

“El desafío mayor del cual nos hemos percatado de nueva cuenta, los legisladores del PRI, es la falta de transparencia, la carencia de datos en las contrataciones realizadas, las acciones de seguimiento y evaluaciones que demuestren con certeza los resultados que se alcanzan”, indicó la legisladora Karla Franco Blanco, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A este posicionamiento se sumó igual la representante de la bancada de Movimiento Ciudadano, Vida Gómez Herrera, quien además compartió que desde su partido se hizo un ejercicio en el que la ciudadanía analizó el Informe de Gobierno y en este sentido, la mayoría coincidió en que en el tema de movilidad se toman las decisiones desde un escritorio.

“Una queja constante de la ciudadanía es que se tomen este tipo de decisiones desde la comodidad de un escritorio y por personas que no utilizan el transporte público por ejemplo y por lo tanto no conocen las verdaderas necesidades de las personas usuarias”, puntualizó.

En tanto, que la bancada morenista fue una de las más críticas hacia la información que proporcionaron las y los funcionarios en estas comparecencias.

Por ejemplo, la diputada Rubí Be Chan, expuso que las comparecencias dieron muestra de falta de sensibilidad y compromiso, pero además, todo es centrado en los logros del gobernador Mauricio Vila.

“Es una realidad a cuatro años de esta administración que solo se demuestra una campaña publicitaria del titular del ejecutivo, y no la otra cara de que en el interior del estado se necesitan más fuentes de empleo y no dádivas ni regalos, si no programas que se puedan acceder para las familias que se quedaron sin trabajo durante los dos años de pandemia”, indicó.

La opinión fue respaldada por su compañero Rafael Echazarreta Torres, quien dijo que hay evidencias de que la técnica legislativa ha quedado ‘corta’ ante los parámetros de transparencia y rendición de cuentas.

Mientras tanto, en representación de la Nueva Alianza, el diputado Crescencio González Gutiérrez, celebró en gran medida el trabajo hecho por Vila Dosal y su gabinete.

“Estoy convencido que la actual administración estatal está haciendo lo que le corresponde, buscando que a todos los yucatecos les vaya bien, haciendo más con menos”, resaltó.

Asimismo, la bancada panista destacó únicamente los logros sin alguna observación a la glosa o a la información brindada por las y los funcionarios.

“Podemos concluir que Yucatán se consolida en el apoyo al campo, que las políticas públicas se encuentran bien diseñadas y son sustentables, porque nuestra gente sale adelante, y no se queda atrapada en el asistencialismo”, comentó el diputado Esteban Abraham Macari.

Al respecto, el diputado perredista Eduardo Sobrino Sierra, lamentó que sus preguntas fueron ignoradas por las y los funcionarios, por lo que espera que sí sean respondidas al menos de forma escrita como se acordó. (Noticaribe)