Investigarán explotación laboral de menores en Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Será en las próximas semanas cuando el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) lleve a cabo en Solidaridad una consulta para conocer la prevalencia de la explotación laboral de menores de edad en Solidaridad.

Yamilé Domínguez Álvarez, secretaria ejecutiva de SIPINNA en Solidaridad, explicó que los resultados de este estudio servirán para conformar políticas públicas para frenar este delito, que ha sido denunciado en repetidas ocasiones en este municipio, sobre todo en la zona turística de Playa del Carmen.

En ese sentido, dijo que uno de los proyectos que derivarán de esta consulta será también la conformación de sus propias estadísticas, mismas que tendrán como objetivo ayudar a detectar en qué zonas del municipio hay más presencia de menores de edad explotados.

Aunque no quiso comentar en cuántos meses estarían listos los resultados de esta consulta, dijo que este proyecto no se había hecho anteriormente, porque en Solidaridad no existía, hasta hace unos meses, una secretaría ejecutiva de esta dependencia.

Asimismo, a ser cuestionada sobre cuántas personas han sido sancionadas por incurrir en la explotación laboral infantil, Domínguez Álvarez recalcó que la tarea de SIPINNA no es sancionar, como lo hace la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Fiscalía General del Estado.

Por el contrario, agregó que la tarea de este sistema es contribuir y coordinar, para que todos los sectores sociales y las autoridades lleven a cabo acciones para garantizar la protección de niñas y niños. (Agencia SIM)