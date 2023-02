“NO MÁS CUOTA ARCOIRIS EN ELECCIONES”: Personas de la comunidad LGBTQ+ se capacitan para ocupar puestos políticos en Yucatán

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Los procesos electorales se acercan y en Yucatán, quienes forman parte de la comunidad de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero, Queer y más (LGBQ+) se preparan para ocupar cargos políticos, ya que afirman que no quieren que los partidos sólo cumplan con ‘cuotas arcoíris’.

Desde la agrupación Yaaj México comenzaron capacitaciones y escuelas de formación que han nombrado “Deja tu Huella”, dirigidas para personas de la comunidad LGBTQ+ que tengan interés en tener conocimientos sobre la dinámica política.

Danny Ehuán, representante de Yaaj en Yucatán explicó que como agrupación tienen una agenda que busca defender y promover el respeto a los derechos humanos de esta comunidad, sobre todo con un enfoque de juventudes y género.

“Sabemos la importancia de que estemos en estos espacios y en la toma de decisiones porque son áreas que históricamente se nos han negado y que nos han dicho que no podemos ocupar o que no podemos estar en ellos porque supuestamente no tenemos la suficiente capacitación”, indicó.

Hasta ahora en Yucatán han participado 30 personas en actividades que les llaman también ‘Cafés Políticos’ y en donde abordan la importancia de conocer sus derechos y también cómo tener incidencia política. Igualmente, estas estrategias se han desarrollado en Ciudad de México y Guadalajara.

“Si nosotros no estamos presentes en estos espacios, quiénes van a legislar a favor de nuestros derechos, por ejemplo hay leyes que no han sido aprobadas porque las personas que están en los curules no están cien por ciento enterados de lo que necesitamos como comunidad”, añadió.

Danny resaltó que trabajan de la mano con Victory Institute, organización dedicada a promover líderes abiertamente LGBTQ+ y que puedan promover la igualdad en todos los niveles de gobierno.

Quienes han participado en estas actividades tienen la posibilidad de plantearse si desean aspirar a cargos públicos o igual se les plantea que pueden asesorar a funcionarios políticos.

“Es importante que aprendamos a cómo plantear los temas que nos interesan, cómo podemos cabildear y también cómo podemos hacer una propia campaña política”, agregó.

Para Danny es importante que las personas de la comunidad de la Diversidad Sexual reconozcan que hay maneras de hacer valer sus derechos dentro de la misma política.

“Se nos viene una temporada de elecciones y queremos que ya no sean más ‘cuotas arcoíris’ sino que realmente sea un acceso integral a estos espacios en las boletas”, añadió.

Para el mes de julio, prevén la realización del VI Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTQ+ en la Ciudad de México, en donde se espera la participación de personas de Yucatán. (Noticaribe)