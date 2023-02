SEGUIMIENTO | “ESTA VEZ NO NOS VAMOS A DEJAR… A VER, HÁGANLE LO MISMO A LOS MAESTROS Y NO SE LA ACABAN”: Tras manifestación en la SEQ, acuerdan integrar una nueva comisión estatal que revisará convocatoria y lineamientos de carrera administrativa para gestionar recursos ante la Federación

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras insistir que es responsabilidad del gobierno federal el que no haya recursos para cubrir el pago correspondiente a carrera administrativa, la Secretaría de Educación en Quintana Roo logró que Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAES) aceptara integrar una nueva comisión estatal que se encargue de revisar los lineamientos existentes y realizar las gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública para gestionar los fondos necesarios y cumplir el contenido de la convocatoria emitida.

Después de una manifestación y ríspida reunión con el secretario de educación, Carlos Gorocica, y el secretario general de la sección 25 del SNTE, Arimael Salas Alcocer, los trabajadores inconformes dejaron en evidencia la opacidad con la que se condujeron las autoridades educativas, ya que a pesar de conocer la situación no tuvieron contacto con los PAAES para explicar la situación y solicitar el apoyo para realizar las gestiones y destrabar la problemática.

“Esta vez no nos vamos a dejar. Si sacaron una convocatoria la deben cumplir así como les hacen a los maestros, pero a ver, háganle lo mismo a los maestros y van a ver como les va porque no se la iban a acabar”, sentenciaron.

Hicieron hincapié en que fue difícil conseguir la reunión con el secretario de Educación y el dirigente del SNTE “porque a pesar que tenían información no la hicieron saber y no nos dijeron cuanto nos iban a pagar y que venía lo peor. Los PAAES no somos 100, somos más que los maestros”.

El secretario de Educación insistió que el problema proviene de la Federación que proporcionaba información contraria respecto a los lineamientos en torno a carrera administrativa, “pero queríamos aclarar las cosas con el gobierno federal antes de darles la información”.

De acuerdo con el resultado de la reunión, la nueva comisión estatal estará conformada por maestros de representatividad de todo el Estado quienes se encargarán de revisar la convocatoria y los lineamientos para después realizar las gestiones ante las dependencias federales y buscar conseguir recursos para cumplir con el pago correspondiente. (Noticaribe)