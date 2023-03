Monreal acusa a Creel de retrasar publicación del Plan B; Madero lo achaca a AMLO…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Tras su votación y aprobación en el Congreso de la Unión, el paquete de reformas en materia electoral, llamado “Plan B”, está próximo a ser publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor; no obstante, esto no ha sucedido porque el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, no lo ha firmado, acusó Ricardo Monreal, publicó infobae.com.

“Respetuosamente le pedimos al presidente de la Cámara de Diputados que ya firme, junto con su secretario, porque el proyecto todavía hasta ayer no se había enviado para su publicación”, expuso el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.

“Nosotros lo enviamos desde el miércoles, todo el paquete del Plan B, pero recuerden que —de acuerdo con la constitución y la ley— tiene que enviarse al Ejecutivo para su publicación y tienen que firmarlo los dos presidentes de las Cámaras, la de Diputados y la de Senadores”, precisó para medios este martes 28 de febrero el también coordinador de Morena en el Senado.

“En el caso del Senado, desde el miércoles se envió a la Cámara de Diputados para obtener la firma de él (Santiago Creel) y del secretario, y enviarse al Ejecutivo para su publicación. Aún no nos firma y aún no se envía ese documento, por eso es que no se ha publicado”.

De esta manera, Monreal apuntó que la tardanza en la promulgación no es un asunto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sino un retraso por parte del encargado de la Mesa Directiva de San Lázaro. Dicha información se la brincó Servicios Parlamentarios, aclaró.

Sin embargo, el morenista fue desmentido por el senador Gustavo Madero Muñoz —quien alguna vez fue presidente del órgano legislativo—, pues indicó que Creel Miranda ya firmó y no tendría por qué volver a hacerlo.

“Santiago Creel firmó cuando envió la minuta al Senado. El senador (Alejandro) Armenta firma el último tramo para enviarse a publicar. No tiene que recoger firmas de algo que ya está firmado”, señaló el coordinador del Grupo Plural.

Es por ello que Madero Muñoz acusó a titular de la Jucopo de justificar al presidente de la República. “Las firmas están correctamente y el senador Monreal está excusando al Ejecutivo para cubrirle con un manto de impunidad a esta procrastinación para no publicar hoy el Plan B”, señaló el panista.

No obstante, de acuerdo con el morenista, es un procedimiento constitucional que, una vez que la Cámara de Senadores aprobó, se envió a Diputados (donde acusó, está detenido el proyecto desde hace seis días) para que el presidente y un secretario brinden su firma.

En consecuencia, Monreal informó que con este retraso las revisiones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tenga que hacer con motivo de las impugnaciones también tardarán más tiempo en llegar, pues los recursos de inconstitucionalidad no se pueden interponer hasta que el proyecto sea decretado, pues “sobre qué va a acelerar su análisis si no le ha llegado ningún recurso, dado de que no se ha promulgado”.

Por su parte, Madero cuestionó los motivos por los que el proyecto no ha entrado en vigor. “Cada día que pase, la sospecha es por qué se tardan, por qué lo retrasan”, expresó en conferencia de prensa. Las razones que brindó el ex presidente de la Mesa Directiva del Senado fueron que probablemente lo que se intenta es retrasar el trabajo de la Suprema Corte.

Cabe señalar que, de acuerdo con la ley, la SCJN tiene hasta el próximo 2 de junio para echar abajo el paquete de reformas; de no lograrlo, el Plan B operará los próximos comicios electorales federales. (Fuente: infobae.com)