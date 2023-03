‘La reina del Pacífico’ cuestiona inocencia de Calderón en la trama García Luna

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como “La reina del Pacífico”, dijo que el expresidente Felipe Calderón no es inocente y lo acusó de tener nexos con el narcotráfico, tal y como los tuvo Genaro García Luna, publicó reporteindigo.com.

En entrevista con el periodista Luis Montenegro, para su canal de Youtube, señaló que el narcotráfico en México se trata de un negocio o comercio, como otros giros.

“Es que no le echen toda la culpa al narco, ¿quién les dice que son malos?. No son malos, hay gente buena, gente mala, pero donde quiera, en empresarios, políticos… en todo”, dijo.

También habló sobre distintos capos mexicanos y dio su punto de vista sobre Genaro García Luna, quien fue exsecretario de seguridad de Felipe Calderón en su sexenio.

Durante la entrevista, no negó ni confirmó tener una amistad con el “Mayo” Zambada y tras preguntarle sobre su círculo cercano, Sandra dio respuestas evasivas.

Pero al hablar sobre Rafael Caro Quintero mencionó que se trata de una “gran persona, una muy humana”.

Recordó que fue la primera mujer detenida durante el sexenio de Felipe Calderón, quien en su administración inició una lucha contra el narcotráfico.

Previamente, había señalado que durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón a ella se le fabricó un delito en el que nada tuvo que ver, mientras que el exmandatario sostenía nexos con el narco.

Montenegro también preguntó si el gobierno de Felipe Calderón y el exsecretario García Luna le debían algo, a lo que Sandra Ávila respondió: “¡Mucho!, fueron 7 años y 5 meses de mi vida en prisión por algo que no debía, ¿tú crees que no me deben?”, sentenció.

“La Reina del Pacífico” cuestionó por qué no está en prisión Felipe Calderón.

“Por qué no está Calderón ahí adentro. ¿Tú crees que Calderón es inocente? Yo te lo aseguro que no. Me deben el dolor tan grande que le causaron a mi madre que murió de dolor y de tristeza. Me deben el daño que le hicieron a mi hijo, me deben mucho y nadie los castiga”, señaló.

Y expresó que el gobierno del expresidente Felipe Calderón fue quien la apodó como “La Reina del Pacífico”; aseguró que no tenía un alias antes de ello. Finalmente, calificó al exmandatario de corrupto.

“Asesino y secuestrador”, así describió a Genaro García Luna

La reina del Pacífico también habló de Genaro García Luna, quién actualmente se encuentra preso en Estados Unidos tras ser encontrado culpable de tener cinco cargos relacionados con el narco.

“Me enteraba que era un corrupto, asesino, secuestrador”, dijo Sandra Ávila, luego que José Luis Montenegro le preguntó si escuchó acerca de la corrupción del ex secretario de Seguridad Pública. (Fuente: reporteindigo.com)