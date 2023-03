‘PODER JUDICIAL ESTÁ INFECTADO DE CORRUPCIÓN’: AMLO condena protección a élites del poder político y económico

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Al condenar la resolución favorable de un juzgado al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el Poder Judicial está “infectado, plagado de corrupción”, publicó La Jornada.

Afirmó que el Poder Judicial se fue construyendo “para proteger a corruptos y a las élite del poder económico y poder político del país Por eso esos amparos constantes, “hay protección lamentablemente para delincuentes comunes o de la delincuencia organizada y protección para delincuentes de cuello blanco”.

Durante su conferencia, se refirió a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Norma Piña), subrayando que desde su llegada se ha reducido la vigilancia que había bajo la gestión del ex ministro presidente, Arturo Zaldívar. “Apenas llegó la nueva presidenta y se desató una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”.

Señaló que en cuanto tomó posesión, la ministra presidenta, en un “formalismo extremo, como si fuesen omnímodos, de que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran”. Cuestionó el papel del Consejo de la Judicatura que está convertido en un florero, un adorno porque no realiza su función de de vigilar el recto proceder de los jueces, magistrados y ministros.

Citó el caso más extremo cuando se estaba confirmando la responsabilidad del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en Estados Unidos, en México se estaban descongelando las cuentas a su esposa por una decisión del Poder Judicial. Ojalá, dijo, se aplique el Poder Judicial porque es un asunto grave, “no es intervenir en otro poder, es no callar ante la injusticia y la corrupción.

—La Fiscalía General de la República dijo que interpondría una queja, ¿usted estaría de acuerdo?

Sí, si el Poder Judicial no actúa y hay pruebas de que hubo influyentismo y corrupción hay que presentar denuncias si no actúa el Poder Judicial porque no gozan de privilegios. Ni modo que tengan impunidad. Todos los servidores públicos están sujetos al escrutinio público y actuar de conformidad de Constitución y las leyes. (Fuente: La Jornada)