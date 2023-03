SIN SORPRESAS: Diego Cocca anuncia su primera convocatoria como DT del Tri

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Diego Cocca, recién nombrado director técnico de la Selección Mexicana, dio a conocer su primera convocatoria, de cara a los duelos de Surinam y Jamaica, correspondientes a la Nations League de la Concacaf, publicó lopezdoriga.com.

En dicha convocatoria se incluye a un total de 34 futbolistas, donde destacan Santiago Chaquito Giménez, Guillermo Ochoa y Julián Araujo.

“Es un lista de 34 porque creemos conveniente que la cantidad es buena para no desgastar tanto a los jugadores y como no me conocen, tener tiempo para convivir y que me conozcan”, enfatizó el director técnico argentino en conferencia de prensa.

“Todos los jugadores mexicanos tienen las puertas abiertas a la Selección y en su momento decidiremos quién está en su mejor momento”, puntualizó el entrenador del equipo mexicano.

Destacó que en la lista no se encuentra futbolistas como Andrés Guardado, Rogelio Funes Mori, Alfredo Talavera y Héctor Herrera.

Esta es la convocatoria de Cocca con la Selección Mexicana para los juegos ante Surinam y Jamaica:

Porteros: Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo y Toño Rodríguez.

Defensas: Israel Reyes, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Gilberto Sepúlveda, Kevin Álvarez, Jesús Ángulo, Julián Araujo, Erick Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Gerardo Arteaga.

Mediocampistas: Luis Romo, Arturo González, Roberto Alvarado, Fernando Beltrán, Carlos Rodríguez, Uriel Antuna, Marcel Ruíz, Jorge Sánchez, Luis Chávez, Diego Lainez, Sebastián Córdova, Edson Álvarez y Erick Gutiérrez.

Atacantes: Hirving Lozano, Orbelín Pineda, Henry Martín, Roberto De la Rosa, Raúl Jiménez y Santiago Giménez.

(Fuente: lopezdoriga.com)