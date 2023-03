‘EL HOMBRE CONSTITUCIÓN’: Santiago Creel amaga a AMLO con denuncia por difamación o daño moral

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El panista Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, y dejó en claro que no va a permitir que lo difame sobre su patrimonio, publicó lopezdoriga.com.

Creel Miranda le recordó a López Obrador cuando lo ayudó pro bono en temas judiciales en los años noventa, cuando el hoy presidente de la República era un luchador social en Tabasco.

“En primer lugar no voy a permitir que el presidente, bajo ninguna circunstancia, me difame a mi y a mi familia, que mienta sobre cómo he construido el patrimonio que tengo, mucho o poco el que sea lo he hecho a base de trabajo, y de la responsabilidad con que mis adres administraron su patrimonio”, indicó.

“No voy a permitir que venga Andrés Manuel López Obrador, así sea el presidente de la República, y mienta sobre esto. Él me conoce desde hace casi 30 años, lo conocí en 1993 o 1994, a propósito de la situación que él tenía en Tabasco, respecto de varias denuncias y el conflicto electoral que estaba viviendo”, manifestó.

“Acude a consultarme sobre esos aspectos, en esos momento mi despacho era Noriega y Escobedo, era una firma muy grande, está vigente todavía la firma. Acudió con su hijo mayor, estaba muy pequeño José Ramón, pero también Andrés Manuel también fue a mi casa en Esopo, en Polanco”, externó.

“En primer lugar que mi patrimonio está bien hecho, tiene un origen claro, le quise recordar que le ayudé en una época y que lo ayudé también para avanzar la democracia en el país, y que en aquel entonces él no era como lo es hoy, o al menos parecía otra cosa”, destacó.

El diputado panista aseveró que no quiere llegar al extremo de demandar al presidente de la República, a quien le recordó que debe comportarse a su altura.

“No voy a permitir que este señor que se cree el juez el mundo, el que tiene la verdad absoluta de todo, el que dicta la moral de lo que es bueno y lo que es malo, el pueblo bueno y el pueblo malo, los leales y los traidores, que me venga a decir lo que me dijo hace dos días, no se lo permito bajo ninguna circunstancia”, manifestó.

“Yo no quisiera demandar al presidente de la República, por su investidura. A Andrés Manuel López Obrador le hablo de tú, directo, y lo denuncia ante tribunales y estoy seguro que le ganaría una denuncia por difamación o daño moral, pero es el presidente de la República, el jefe del Estado mexicano y tendría que comportarse a su altura, unir a los mexicanos no dividir, no enfrentarnos”, agregó.

Creel Miranda aseguró que cuando conoció a López Obrador, éste era una persona que luchaba por la democracia en un país, siendo parte de una generación que impulsaba una apertura democrática de un sistema político mexicano cerrado, el cual finalmente pudo abrirse.

“Ahora veo a un Andrés Manuel López Obrador que no reconozco, no sé quién sea esa persona el día de hoy, una persona que no dialoga, no respeta al otro, una persona que debe ser el jefe de Estado y debe unirnos y nos divide, una persona que en lugar de construir instituciones las destruye, una persona que en lugar de respetar la Constitución la pisotea. Ya no sé a quién conocí hace 30 años, cuando era un luchador social”, argumentó.

“Él representa a México y debe unir a todos nosotros, sí él no se quiere comportar como presidente de la República se lo vamos a recordar una y otra vez, cada vez de manera más severa, más directa, para que sepa que no estamos jugando”, indicó. (Fuente: lopezdoriga.com)