Para evitar que surjan ‘ideas extrañas’ de proyectos que inician, pero no se terminan, realizarán foro de desarrollo del turismo rural y comunitario en Chetumal para generar propuestas para la zona sur

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Ante la necesidad de impulsar un turismo sustentable, que evite errores del pasado, y garantice la conservación del medio ambiente de la zona sur, organismos empresariales, académicos, educativos y ejidales realizarán el primer foro de desarrollo rural y comunitario del Sur de Quintana Roo, que permita generar propuestas de desarrollo económico en coordinación con las autoridades gubernamentales.

En conferencia de prensa, los presidentes de la Coparmex, Raúl Villanueva Arguelles y del colegio de biólogos, Ruty Carlos Buenfil Magaña, ofrecieron pormenores del foro que se realizará los días 12 y 13 de mayo en Chetumal.

José Luis Minguer Alcocer, ex presidente de la Coparmex, dijo que la administración gubernamental está iniciando “y es momento oportuno de proponerle las cosas con la opinión de expertos y especialistas para desarrollar el turismo en la zona sur. Hay que reconocerlo han habido ideas extrañas que se empiezan pero que, con el transcurrir de los años, no se logran concretar”.

No se puede estar a expensas de proyectos que no se realicen y no queremos turismo masivo, agregó.

Manifestó que Bacalar y Mahahual muestran un desarrollo y crecimiento económico turístico acelerado por lo que es necesario impulsar proyectos que permitan el turismo rural y comunitario sustentable.

Minguer Alcocer manifestó que las autoridades gubernamentales deben escuchar las propuestas de expertos y conocedores para sacar adelante el sur de Quintana Roo y aprovechar la infraestructura aeroportuaria y atractivos turísticos de la zona en forma conjunta y desarrollada.

Este foro tendrá siete mesas de trabajo y conjunta a a las diferentes comunidades de la zona sur con potencial turístico, el Instituto tecnológico de Chetumal y la Universidad de Quintana Roo, entre otros organismos. (Noticaribe)