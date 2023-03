Santiago Nieto lanza severa crítica a jueces por decisiones con sesgo político

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), criticó en entrevista que muchos de los jueces federales decidan en función de su sesgo político y puso como ejemplo casos recientes como el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García de Vaca, quien en días pasados fue absuelto de la orden de aprehensión en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, publicó sinembargo.mx.

“No voy a satanizar al Poder Judicial de la Federación en su conjunto, hay gente muy honorable, pero sí hay que pensar en que hay decisiones que se encuentran motivadas con un sesgo político, eso es innegable. El Poder judicial es un poder en el ámbito de la interpretación de la Ley, pero la interpretación de la Ley puede hacerse en un sentido de restringir derechos o un sentido de maximizarlos, en un sentido de proteger a personas y en un sentido de personajes públicos como Cabeza de Vaca, García Luna cuando hay pruebas de que hubo enriquecimiento ilícito por lo menos en las dos últimas administraciones con Felipe Calderón y Peña Nieto”, dijo.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el actual encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo cuestionó el actuar del Juez Faustino Gutiérrez Pérez, la cual calificó como “aberrante”.

“Me refiero al caso del Juzgado 8 de Reynosa. Para revocar una orden de aprehensión hace un análisis, no de la orden de aprehensión sino de otros expedientes que están en la FGR cuando eso es una aberración, es un exceso en la protección de los derechos del señor Cabeza de Vaca”.

Santiago Nieto afirmó que existe una corrupción política dentro del Poder Judicial, la cual quedó demostrada con el actuar del Juez Faustino Gutiérrez en el caso de Cabeza de Vaca.

“Yo no sé si haya corrupción económica, pero de que hay una corrupción política eso es innegable. La posición de este Juez Faustino es una posición de cómo le sede todo a Cabeza de Vaca en el congelamiento de cuentas, en las órdenes de aprehensión con el afán de favorecerlo”.

El pasado 28 de febrero, el Juez Octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas ordenó la cancelación de la orden de aprehensión en contra del exgobernador de la entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca por presunto enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.

El equipo legal de Cabeza de Vaca dio a conocer que la resolución fue dada por un Juez de Distrito en Materia de Amparo, quien canceló la orden de aprehensión dictada en contra del exgobernador panista el pasado 4 de octubre de 2022 por el Juez de Control Iván Aarón Zeferín Hernández.

La resolución que favorece a García Cabeza de Vaca se dio cuatro días después de que, el pasado 24 de febrero, Roberto Omar Paredes, Juez de Control en la Ciudad de México, exonerara a Rosario Robles Berlanga del delito de uso indebido del servicio público por el caso de la llamada “Estafa Maestra”. Esta resolución fue calificada como un fracaso para la FGR, que acusó a la exfuncionaria del sexenio de Enrique Peña Nieto desde 2019, pero no pudo armar un caso sólido para fincarle responsabilidades.

Robles Berlanga también se liberó de la inhabilitación que la Secretaría de la Función Pública (SFP) le notificó en 2021 y con lo que le impedía ejercer algún cargo público durante 10 años.

A dichas determinaciones se suma la decisión de descongelar las cuentas de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, el mismo día en que fue declarado culpable por sus nexos con el narcotráfico en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, luego de que se aprobara un amparo que le permitió salir de la lista de personas bloqueadas de la UIF.

El 21 de febrero, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México revocó la sentencia del Juzgado Décimo Segundo, con la que se había negado Linda Cristina Pereyra el amparo por su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas del 9 de diciembre de 2019.

El Tribunal, integrado por el presidente Rolando González Licona, el Magistrado Eduardo Baltazar Robles y la Magistrada Amanda Roberta García González, le liberó sus cuentas financieras y su fallo fue por unanimidad.

Linda Cristina Pereyra Gálvez está denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ante esta situación, Santiago Nieto indicó que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha empeñado en combatir la corrupción y señalar el mal manejo de recursos en sexenios pasados, sin embargo, dijo, pareciera que estos casos se han convertido en los espacios favoritos de los jueces para otorgar suspensiones.

“Son casos que son emitidos prácticamente por los mismos jueces de distrito, el juez octavo por ejemplo en Reynosa que también le concedió una serie de amparos a Cabeza de Vaca, el más reciente realmente una cosa espeluznante, un tema donde habría que plantear un responsabilidad en contra de dicho juzgado. Los casos donde les conceden la suspensión son los casos ejemplificativos: es Cárdenas Palomino, es la esposa de García Luna, es Cabeza de Vaca, digamos todos los aspectos donde el Gobierno del Presidente López Obrador ha estado combatiendo la corrupción se convierten en los espacios preferidos por parte de jueces para plantear estas suspensiones”.

El extitular de la UIF apuntó que las recientes decisiones del Poder Judicial demuestran que se realizan interpretaciones a conveniencia con la intensión de obedecer a un grupo político, por lo que dijo, es necesario que la unidad investigue los flujos financieros de jueces y magistrados.

“El Consejo de la judicatura no puede revisar los criterios de los órganos jurisdiccionales pero si estamos en presencia de un error judicial o de dolo como en esta caso que acabamos de plantear de Cabeza de Vaca estamos en presencia con algo que no tiene que ver con un criterio judicial sino más bien con una interpretación contra legem, o sea, la Ley dice una cosa y se interpreta una cosa completamente distinta para obedecer a un grupo político. Yo no puedo generalizar el actuar del Poder Judicial de la Federación, hay gente muy leal y trabajadora, pero también hay gente que tiene una estrategia política y fobias políticas muy claras que las manifiestan en sus resoluciones. Yo creo que sí hay que investigar por parte de la unidad los flujos financieros de jueces y magistrados”.

Santiago Nieto indicó que esta situación se debe a un problema de diseño constitucional, el cual fue creado en el Consejo de la Judicatura, “mayoritariamente con personas del Poder Judicial que tienden a proteger a las personas integrantes del poder”. Por ello, el funcionario dijo es necesario reformar la ley para evitar que en el futuro se repitan casos como estos. (Fuente: sinembargo.mx)