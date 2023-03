Piden a mujeres que denuncien abusos y maltrato contra ellas o sus hijos

LEONA VICARIO, MX.— La presidenta municipal Blanca Merari Tziu Muñoz reiteró hoy que su administración trabajará para proteger a las mujeres, pero es necesario que denuncien a sus maridos o parejas cuando ellas o sus hijos sean víctimas de abusos y maltrato porque, de lo contrario, nada se puede hacer.

Ante cerca de 200 mujeres de la comunidad que asistieron a un desayuno con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el 8 de marzo, indicó que se está viviendo el tiempo de las mujeres, una era en la que tienen voz y voto y todo el apoyo y respaldo de las autoridades, pero deben alzar la voz y denunciar el maltrato, no sólo el doméstico, sino también el laboral.

“Muchas mujeres víctimas de maltrato se quedan calladas y eso no se puede seguir permitiendo, no se debe tolerar el maltrato, que no nos dejen salir a la calle o no nos permitan ponernos un vestido que nos gusta. En la actualidad las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos, algo que costó mucho conseguir, incluso se perdieron muchas vidas en esta lucha”, expresó.



La Presidenta Municipal de Puerto Morelos, quien estuvo acompañada por la directora general del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), Alejandra García López, señaló que Quintana Roo cuenta con una gobernadora muy preocupada por este sector de la sociedad, Mara Lezama Espinosa, pero si no alzan la voz y denuncian los abusos, la autoridad nada puede hacer.



Al intervenir en el evento, Maura Cordero Silva, presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Puerto Morelos, indicó que las mujeres que no denuncian los abusos en el hogar, “se marchitan junto con el problema”.

“Los abusos no se pueden tolerar, menos aún contra nuestros hijos, en cuyo caso tenemos que ser leonas para defenderlos”, advirtió.

En el evento, en el que también estuvieron diversos funcionarios municipales se rifaron regalos para las asistentes y se contó con la actuación de las cantantes Ana Araujo y Reyna Fierro, así como el Trío del Ayuntamiento. (Fuente: Ayuntamiento de Puerto Morelos)