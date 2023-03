“LA POLICÍA RURAL HASTA SE BURLA DE NOSOTROS”: Protestan ante el Palacio de Gobierno para exigir detención de sujeto acusado de violar a menor en Pucté

CHETUMAL, MX.- Esta tarde, familiares de la menor de edad, que fue abusada sexualmente por un sujeto el pasado 8 de marzo en la comunidad Pucté, se manifestaron frente al Palacio de Gobierno, para exigir justicia y la pronta destitución del personal de la Fiscalía General del Estado que liberó al agresor, dos horas después de detenerlo por este hecho.

En entrevista, la tía de la menor relató que el sujeto denunciado, vecino y conocido de la zona, al ver a su sobrina caminando con dirección a la escuela, la invitó a llevarla a la secundaria, a bordo de su vehículo.

“Se subió al Versa blanco, y el sujeto se mete a una vereda. La niña le dijo que qué iba a hacer allá, y el señor le dijo que iba a checar algo, y éste ahí abusa de ella. Dice que le estaba apretando el cuello, que la amenazaba que la iba a matar”, relató.

“Después la fue a dejar a la escuela. Mi sobrina, en confianza y miedo, le dijo a otra niña, que le avisó al director de la escuela y automáticamente llamaron a las autoridades. El sujeto andaba por allá rondando y lo agarraron. Fue el comandado Soto, que es ministerial”, añadió.

En ese sentido, la tía dijo que autoridades de la Fiscalía General del Estado, pese a hacerle los estudios a su sobrina, dejaron libre el sujeto, y ahora temen que éste huya a Canadá.

“Por eso, venimos aquí, porque allá nadie hace nada. La Policía Rural hasta se burla de nosotros, dicen que no saben nada, que la Fiscalía sabe”, resaltó.

“La Fiscalía hasta dice que al sujeto se le denunció por acoso, y no por violación. Pero no es cierto. Se supone que nomás tenían que esperar que saliera el resultado de las pruebas, para comprobar la denuncia, pero no fue así. Lo dejaron libre el mismo día. O sea, ¿cuántos les pagaron?”, comentó la tía.

Cabe mencionar que después de esta manifestación, trascendió que familiares de esta menor sostendrán durante esta tarde una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobierno, para darle seguimiento a este caso.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado nada acerca de este caso. (AGENCIA SIM)