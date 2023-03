Con escasa participación, marcha ‘por la soberanía energética’ en Cancún

CANCÚN, MX.- Con escasa participación culminó en Cancún una concentración que se dio lugar esta tarde en la glorieta “El Ceviche”, con motivo de la marcha “por la soberanía energética”, que convocó para hoy, a nivel nacional, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, por el aniversario 85 de la expropiación petrolera.

Fueron alrededor de 35 personas, la mayoría de ellas morenistas, las que se reunieron en esta emblemática glorieta de la ciudad, para mostrar pancartas y lonas alusivas a la fecha, y lanzar mensajes en apoyo al mandatario federal.

Las personas empezaron a reunirse en este punto a eso de las 4 de la tarde, y la intención de las mismas era realizar una marcha por la avenida Tulum, pero finalmente no se llevó a cabo por falta de convocatoria.

En ese contexto, Tilo Gómez, uno de los manifestantes, mencionó que quisieron hacer hoy esta marcha en Cancún, porque muchos de los simpatizantes no pudieron viajar la Ciudad de México, por distintas razones.

Sin embargo, dijo que la marcha convocada terminó por no llevarse a cabo, aunque él aseguró que no fue por falta de convocatoria, sino “para no obstaculizar la llegada de los trabajadores que vienen saliendo de su trabajo, en la Zona Hotelera”.

En lo mismo coincidió Tomás Contreras, uno de los morenistas reunidos, quien, por otro lado, descartó que esta concentración haya sido “con fines proselitistas”.

“Yo creo que lo peor es que no estuviésemos en la calle, y que nos valiese un comino una fecha histórica, y que tiene que ver con el gran juego de poder en el que hoy está el país. Yo creo que es interesante salir y expresar, y lo que no hay que hacer es callar”, concluyó. (Agencia SIM)