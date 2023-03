EU olvida compromiso de invertir 4 mil mdd en Centroamérica pero destina 35 mil mdd a la guerra en Ucrania, dice AMLO

CHIAPAS, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reclamó al Gobierno de EU que no ha enviado a Centroamérica los cuatro mil millones de dólares (mmdd) que prometió para el desarrollo, publicó 24-horas.mx.

Este lunes, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el titular del Ejecutivo señaló que en su encuentro en Palacio Nacional con legisladores norteamericanos se tocó el tema de los recursos que prometió su gobierno para el desarrollo de Centroamérica.

Indicó que en el encuentro les comentó a los representantes de EU que mientras México no cuenta con muchos recursos, ha destinado a la región 100 millones de dólares para apoyar a las comunidades más pobres.

Y -según evaluaciones propias- se ha logrado mantener a las personas en sus comunidades de origen, pues también se implementó en la zona el programa Sembrando Vida.

De tal suerte que:

“Ayer hablé con los legisladores para que ayuden a Centroamérica (…) ellos han ofrecido cuatro mil millones de dólares y no ha llegado el apoyo, y no quiero decir más porque me quedé con ganas”.

López Obrador subrayó de manera amistosa y sin ánimo que se malinterprete pero EU destinó 35 mmdd para la guerra en Ucrania “y acá son 4 mil millones pero ya se acabó”. (Fuente: 24-horas.mx)